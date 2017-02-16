Тринадцатого февраля клуб смешанных единоборств "Топ Тим Сибирь" принял уникального гостя – профессионального бойца ММА (смешанные единоборства) Виталия Бигдаша, который провёл семинар и показательные тренировки для бойцов клуба.

"Семинар с участием такого бойца – чемпиона One FC – это грандиозное событие. Виталий олицетворяет апогей того, каких успехов можно добиться в ММА, потому что он выступает в одной из лучших лиг мира, и многие профессиональные бойцы будут стремиться к таким же результатам", – рассказал один из основателей клуба "Топ Тим Сибирь" Александр Локтев.

Как отметил сам Виталий Бигдаш, чтобы достичь профессиональных высот, бойцу необходим набор качеств: одно из них – это целеустремленность: стоять на своем спортивном пути, стараться никогда никуда не сворачивать, когда много соблазнов. Для того чтобы быть спокойным в бою, нужно как можно чаще драться, выходить, и, соответственно, отсюда будет появляться уверенность.

"Большая удача для компании привезти такого именитого чемпиона, ведь известные спортсмены, как правило, находятся на сборах, готовятся к своим поединкам. Но мы смогли договориться с Виталием, и он приедет и поделится опытом с бойцами", – сказал один из основателей промоутерской компании "Топ Тим Менеджмент" Евгений Шевченко.

Тридцатидвухлетний спортсмен выступает за спортивный клуб "Ахмат" (Грозный), подписан от промоутерской компании Top Team Management (Барнаул). С 2015 года Виталий выступает в крупнейшей азиатской лиге One Championship, которая по рейтингам негласно является третьей в мире после американских UFC и Bellator.

В первом же бою в данной лиге Виталий Бигдаш стал чемпионом лиги, одолев в тяжелом бою бывшего чемпиона Игоря Свирида (Казахстан) 9 октября 2015 года. Данный бой, в силу своей зрелищности, был номинирован на бой года в мире ММА в 2015 году. 14 января 2017 года в рамках защиты пояса выиграл единогласным решением судей у бойца из Бирмы.