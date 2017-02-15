Фото: anews.com

Бывший нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Гарри О’Коннор украл пиджак в одном из магазинов Эдинбурга. За это его оштрафовали на 900 фунтов, пишет Lenta.ru, ссылаясь на BBC News.

Как сообщает издание, футболист признал свою вину. Теперь спортсмен заплатит 200 фунтов государству и еще 700 фунтов магазину, в котором он совершил кражу.

Напомним, Гарри О’Коннор играл за футбольную команду "Локомотив" в 2006-2007 годах. Он забил 33 гола. В прошлом году он играл за команду "Селкирк".