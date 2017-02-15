Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Подробности о фрагментах вертолета, найденных в районе проведения поисковой операции на Телецком озере, сообщили в Следственном комитете.

Как сообщила старший помощник руководителя Западно-Сибирского управления на транспорте СКР Яна Стрижова, следователь осмотрел обнаруженные части летательного аппарата.

"По уточненной информации, обнаружена откидная крышка переднего правого сиденья, два чехла для лопастей и чехол на выхлопной патрубок вертолета", – цитирует Стрижову "Интерфакс".

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В СКР проведут следственные действия, чтобы установить принадлежность найденных предметов вертолету Robinson, упавшему вечером 12 февраля.

"Мы не утверждаем однозначно, что это вещи из потерпевшего крушение вертолета", – подчеркнула представитель органов следствия.

Кроме того, Яна Стрижова добавила, что процедура опознания тела найденной пассажирки вертолета еще не проведена.

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Об обнаружении фрагментов вертолета в районе поисков в МЧС сообщили 15 февраля — на третий день проведения операции в акватории озера.

Данные о крушении воздушного судна Robinson появились вечером 12 февраля. Согласно предварительной информации, в вертолете находились бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего, рассматриваются три основные версии случившегося: неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилотирования и техническая неисправность.