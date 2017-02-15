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13-летний школьник сломал обе руки 12-летнему мальчику в одном из образовательных учреждений Москвы, пишет ТАСС.

Как сообщается, инцидент произошел прямо в раздевалке на перемене между уроками. 13-летний ученик схватил за руки 12-летнего мальчика и ударил его о вешалку. Спустя пару дней родители пострадавшего ребенка отвели его в больницу, где ему поставили диагноз "переломы нижней трети обеих лучевых костей".

Следователи по данному происшествию проводят доследственную проверку. Сейчас здоровью пострадавшего мальчика ничего не угрожает.