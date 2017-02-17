Середина февраля — начало весенней череды праздников. Каждый из нас хочет выбрать подарок, да еще и, как правило, не один: для своих любимых, близких, друзей и родственников. И все мы прекрасно понимаем, с какими финансовыми затратами это связано. Но хочется приобрести подарки всем и никого ни в коем случае не забыть и не обидеть. Магазин "Охапка" понимает своих покупателей и возвращает 50% от покупки на бонусную карту.

С 1 по 28 февраля во всех магазинах сети "Охапка" проходит акция "Возвращаем 50% на бонусную карту*!". При покупке товаров, отмеченных зелеными ценниками, на бонусную карту "Охапка" начисляется 50% бонусных рублей от фактической стоимости товаров с зелеными ценниками. Начисленными бонусными рублями, которые поступят на бонусную карту покупателя "Охапка" до 5 марта, возможно впоследствии частично или полностью оплатить покупку в любом из магазинов сети. Порадовать себя милыми и приятными мелочами без ущерба для семейного бюджета сможет каждый.

В сети магазинов "Охапка" представлен огромный выбор товаров: продукты питания, товары для ухода за лицом и телом, предметы декора и праздничной атрибутики, аксессуары для мобильных телефонов и автомобиля. А также здесь можно купить одежду, посуду, канцтовары и много другое.

На сегодняшний день в сеть "Охапка" входит 58 магазинов, а это значит, что какой-то из них наверняка находится неподалеку от вашего дома или места вашей работы. Привлекательные невысокие цены в магазинах сети, огромный ассортимент сделают ваш выбор легким, процесс выбора и покупки будет приятным. Вместе с "Охапкой" приятно делать подарки.

*В период с 1-28.02.2017 г. при покупке товаров, отмеченных зелеными ценниками, на бонусную карту "Охапка" начисляется 50% бонусных рублей от фактической стоимости товаров с зелеными ценниками. Оплатить частично либо полностью зачисленными бонусными рублями покупку возможно после получения SMS-уведомления о зачислении. Период зачисления бонусных рублей на карту и получения SMS до 5.03.2017 г. Полные условия по акции размещаются в сети магазинов "Охапка". Скидки и бонусы по акциям не суммируются друг с другом. Денежный эквивалент начисленным бонусам не выдается. Количество товара по акции ограничено. Компания оставляет за собой право менять условия и сроки акции.

Сеть магазинов "Охапка" в г. Барнаул:

ул. Тимуровская, 17 (ТЦ "Юность")

ул. Балтийская, 23 (ТЦ "Кристалл")

ул. Победы, 12 (Автовокзал)

пр. Космонавтов, 6в (ТЦ "Алтай")

Павловский тракт, 251в (ТЦ "Европа")

ул. Юрина, 299А