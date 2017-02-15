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Работники Госавтоинспекции в Барнауле задержали на минувших выходных офицера полиции, который находился за рулем в нетрезвом виде.

Как стало известно порталу Amic.ru, инцидент произошел глубокой ночью 11 февраля на улице Юрина. Известно, что полицейский был в гражданской одежде и не был на службе.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил редакции, что акт медицинского освидетельствования был составлен в отношении Евгения Горлова, который возглавляет отдел Главного следственного управления МВД РФ по Алтайскому краю.

В ГУ МВД по региону порталу Amic.ru сообщили, что факт задержания сотрудника полиции, находившегося в нетрезвом виде за рулем, имел место.

"Было установлено, что задержанный является сотрудником одного из подразделений ГУ МВД России по Алтайскому краю. Задержанный сотрудник находился вне службы, в гражданской одежде. По данному факту начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю назначена проверка. Сотрудник представлен к увольнению из органов внутренних дел. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – отметили в краевом главке правоохранительного ведомства.