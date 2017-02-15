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Следователи назначили доследственную проверку после появления в местных СМИ информации о том, что стая бездомных собак нападает на людей в поселке Сибирском Первомайского района. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Как пишут местные СМИ, уже произошло несколько случаев нападения бездомных собак на людей. В том числе недавно стая собак на улице напала на женщину.

В ведомстве поясняют, что во время проверки специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего, а также дадут правомерную оценку действиям должностных лиц, которые ответственны за отлов бездомных животных.