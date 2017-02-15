Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении руководителя Службы судебных приставов России Артура Парфенчикова на должность губернатора Карелии. Документ опубликован на сайте администрации главы государства.

В тексте указа сказано: "Назначить Парфенчикова Артура Олеговича временно исполняющим обязанности Главы Республики Карелия до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Карелия".

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Как ранее сообщало ИА "Амител" , в среду, 15 февраля, стало известно, что теперь уже бывший губернатор этого региона Александр Худилайнен написал заявление об отставке.

"Это обдуманное, взвешенное мной решение не ходить на выборы, до которых осталось всего 207 дней. И нужно дать кандидату президента показать себя в Республике Карелия", – написал Худилайнен. Также сообщалось, что он уже обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий.