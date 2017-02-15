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Полиция Мадрида нагрянула в номер известного экс-футболиста Диего Марадоны из-за ложного сообщения об избиении подруги. Об этом пишет "Р-Спорт".

Как сообщается, легенда футбола прибыл в Испанию для того, чтобы поддержать свой бывший клуб "Наполи" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Рано утром в полицию позвонили из отеля и сообщили о возможном избиении подруги футболиста.

Позже сама подруга Марадоны описала происходящее как "эмоциональный разговор". Вместе с полицией в отель прибыли и медики, которые не нашли следов побоев ни у футболиста, ни у его спутницы.

Диего Марадона – аргентинский футболист, завершивший карьеру, играл на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз". Лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА, где он набрал 53,6 % голосов; по версии футбольной Комиссии ФИФА, Марадона — 3-й футболист в XX веке.