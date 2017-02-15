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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер перепутал имя премьера Канады при разговоре о нем в ходе брифинга. Об этом пишет "ФАН".

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Премьера Канады зовут Джастин Трюдо. Неизвестно почему Спайсер назвал его Джо.

"Вчера президент провел продуктивную встречу с премьер-министром Канады Джо Трюдо", — сказал официальный представитель Белого дома.

Ранее Шон Спайсер заявил, что, по мнению Трампа, Россия должна вернуть Крым Украине. Эту мысль положительно восприняли в Киеве. На что представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия не отдает свои территории:

"Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации", – сказала Захарова.