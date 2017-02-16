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Алтайский край второй день живет в условиях смены погоды от аномальных морозов к потеплению.
Так, действовавшее с конца прошлой недели из-за холодов штормовое предупреждение снято. В четверг, 16 февраля, в отдельных районах уже будут наблюдаться снегопады. По информации Гидрометцентра, осадки вероятны по югу края.
На дорогах все также обещают гололедицу. Днем в четверг по региону -11…-16 градусов, местами -6…-11 градусов. Ветер юго-восточный, два-семь метров в секунду, по югу с усилением до 12 метров.
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В Барнауле будет по-прежнему без осадков. Днем в краевой столице -11…-13 градусов. Ветер до семи метров в секунду.
Настоящая же волна потепления выпадет на пятницу, когда по всему региону ожидаются снегопады, а местами температура воздуха поднимется до +4 градусов.
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