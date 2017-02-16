Фото: avito.ru

Коттедж и гостевой домик выставили на продажу в барнаульском поселке Цветы Алтая за 11,49 миллиона рублей.

Как сказано на сайте Avito.ru, дом имеет площадь 205 квадратных метров. Жилье расположено на участке 14 соток на улице Космической.

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"Без внутренней отделки, стены газобетон-кирпич, перекрытия-плиты. Гараж на два авто, гостевой домик в двух уровнях с баней", – говорится в объявлении.

На участке выполнен ландшафтный дизайн.

