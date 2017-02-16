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В четверг, 16 февраля, в Республике Алтай в акватории Телецкого озера продолжится поисковая операция, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.

За вчерашний день спасатели прошли два километра береговой линии озера Телецкого пешим порядком и 7 км прибрежной зоны. Три вертолета обследовали 40 квадратных километров акватории озера и береговой линии. Кроме этого, водолазы обследовали десять тысяч квадратных метров дна озера.

К поискам были привлечены 54 сотрудника МЧС и 16 единиц техники.

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Работает телефон доверия: 8-388-23-99999 (для всех абонентов города и районов республики).

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Как неоднократно сообщало ИА "Амител" , вертолет Robinson потерпел крушение над Телецким озером вечером 12 февраля. Согласно предварительной информации, в вертолете находились бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего, рассматриваются три основные версии случившегося: неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Накануне спасатели нашли фрагменты воздушного судна. Ранее было обнаружено тело одной из пассажирок вертолета. Его прибило к берегу.