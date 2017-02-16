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Российские пранкеры Вован и Лексус, которые уже не один раз разыгрывали политиков из разных стран мира, на этот раз связались с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом, а также лидером республиканского большинства в Конгрессе Митчем Макконнеллом. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Владимира Кузнецова (Вован), тема розыгрыша касалась антироссийских санкций. Однако остальные подробности пока неизвестны.

Отметим, что ранее они разыграли члена конгресса США Максин Уотерс. Пранкеры позвонили ей от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Разговор также касался антироссийских санкций.