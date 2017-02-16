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Московский суд заключил под стражу сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) Сергея Астафурова. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает издание, пока Астафуров арестован на два месяца. Следствие считает, что он участвовал в оперативной разработке Комарова и фальсифицировал материалы оперативной разработки.

Однако обвиняемый свою вину в суде не признал. Он заявил, что не мог влиять на ход следствия, так как занимался оперативно-розыскной деятельностью.

Тем не менее Астафурова обвиняют по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса России "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". Проверка в отношении обвиняемого шла больше года.

Напомним, владельца ЧТПЗ Комарова задержали около трех лет назад. Он обвинялся в коммерческом подкупе чиновника.