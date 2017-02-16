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Пожар произошел в мансарде шестиэтажного жилого дома в Краснодаре. Огонь перекинулся на соседний шестиэтажный дом, сообщает РИА Новости.

У обоих домов полыхают крыши. Как пишет издание, уже известно об одном погибшем.

По данным местного МЧС, площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Пострадавших отвозят в местную гостиницу и школу.

В двух домах проживают 480 человек, в том числе 90 детей. Всего в доме 150 квартир, 20 из них находятся на горящем мансардном этаже.