Четверг, 16 Февраль, 11:24

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,77
€ 60,02
Brent
$ 51,5
-15°
Обь
26см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение вертолета над Телецким озеромВеликий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017
Новости

Экс-депутат Вороненков признался, что не голосовал за присоединение Крыма

, ИА "Амител"
Сейчас Денис Вороненков находится на территории Украины

Фото: tsargrad.tv

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков от КПРФ заявил, что не голосовал за присоединение Крыма к России, сообщает "Лайф".

Как ранее сообщало ИА "Амител" , следователи предъявили заочное обвинение бывшему депутату Госдумы Денису Вороненкову. Его подозревают в организации рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы. Сейчас бывший депутат находится на территории Украины и дал интервью, в котором заявил, что Крым был украден Россией.

Кроме этого, Вороненков рассказал, что не голосовал за присоединение Крыма к России. По его словам, это сделали коллеги бывшего депутата его же карточкой. Вороненков признался, что покинул Россию, опасаясь мести "со стороны коррумпированных сотрудников ФСБ", ведь "Госдума — это ничто, всем управляет ФСБ".

Любопытно, что три года назад на своей странице в Twitter он написал, что полностью поддерживает присоединение полуострова к России. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

16.02.2017 09:56
- гость -

вот портрет типичной современной политической проститутки. его прихватили за опу, он спрыгнул к хохлам. теперь пытается из себя политического разыгрывать. типа депутат от типа коммунистов) такие они ныне, коммунистики)

0  0
16.02.2017 10:00
- гость -

Если бы он был политической проституткой, то переметнулся бы в ЕР, а там бы его отмазали.

0  0
16.02.2017 10:05
гiсть

10:00, Украина неполжива! Щас всю правду расскажет

0  0
16.02.2017 10:08
Шатал Труба

10:00, уточни в инете в какой партии у него жена состояла!!! И кто на свадьбе у них пел!!!

0  0
16.02.2017 10:09
гость

Ща ему евроукры проведут декоммунизацию

0  0
16.02.2017 10:10
Алекс

Только в таких ситуациях можно наглядно увидеть, что представляют из себя "наши" назначенные депутаты. Они даже не голосуют сами! Совершают преступления, но про это вспоминают только когда это надо - кто мешал его в 2011 году повязать, если он был рейдором по совместительству...

0  0
16.02.2017 10:17
- гость -

И по загадочному стечению обстоятельств в розыск объявляют на следующий день после его отъезда в Украину.... С Банком Москвы было тоже самое...как только Бородин удрал в Англию так сразу его объявили в розыск.

Хочется спросить следственный комитет......сколько взяли бабла за такую "оперативность"?

0  0
16.02.2017 10:33
- гость -

Шатал Труба, а кто пел?

0  0
16.02.2017 10:45
- гость -

16.02.2017 10:10 ролл дугин свиолончелил в 400 раз больше и получил орден от дружочика и чо?

0  0
16.02.2017 10:52
- гость -

Карточку вытянули из кармана пинжака бывшие соратники,голоснули и затем обратно положили.Партбилет лежал в другом кармане,что возле сердца.

0  0
16.02.2017 10:57
- гость -

и на выборы его идти заставили под дулом пистолета. не успел опомниться, как его избрали

0  0
16.02.2017 10:59
- гость -

Работающий в Москве журналист The New York Times Иван Нечепуренко опубликовал фотографию из столовой российского внешнеполитического ведомства, где в меню вместо котлеты по-киевски оказалась котлета по-крымски.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
11:21
Дмитрий Фельдман возглавил администрацию Рубцовска 0
11:15
Алтайский стрелок Сергей Каменский уверенно выиграл российские соревнования 0
11:08
Оперная певица Максакова заявила, что не получала уведомления об увольнении 0
11:00
Профессиональный боец ММА провел семинар в Барнауле 0
10:50
Лопасть вертолета обнаружили на Телецком озере во время поисков 0
10:33
Подачу воды ограничили в десятках домов в Барнауле 1
10:22
Как долго продлится поисковая операция на Телецком озере? 5
10:14
Медведев пообещал подписать к 8 марта Стратегию в интересах женщин 14
10:05
С глаз долой: в Госдуме предложили убрать алкоголь с витрин, как и сигареты 22
09:50
Экс-депутат Вороненков признался, что не голосовал за присоединение Крыма 12
09:41
Карантин по гриппу и ОРВИ отменили в Барнауле 0
09:35
Спортивную деревню стоимостью полмиллиарда рублей построят под Заринском 21
09:27
Пожар с многоэтажки перекинулся на соседний жилой дом в Краснодаре 1
09:16
Ученые обнаружили работу Черчилля о внеземных цивилизациях 1
09:12
Пожар в частном доме в Бийске тушили более 20 минут 0
09:00
Что подарить автолюбителю на грядущие праздники? 0
08:48
Суд арестовал сотрудника антикоррупционного управления МВД Астафурова 1
08:28
Пранкеры Лексус и Вован разыграли Маккейна, Грэма и Макконнелла 12
08:05
Поисковые работы на Телецком озере продолжатся 16 февраля 8
07:49
"Лев" с Николь Кидман, "Патерсон" и китайский блокбастер: премьеры недели 0
07:34
Сильнее взрослых: истории из жизни детского онкологического отделения 2
07:23
Чем католический пост отличается от православного? 2
07:04
Как приготовить из картошки пиццу, вафли и сладкий десерт? 0
06:45
Коттедж с гостевым домиком продают в Барнауле за 11,5 млн рублей. Фото 12
06:26
Что подарить на годовщину свадьбы? Инфографика 0
06:01
Карлин сообщил о росте популяции птиц после запрета на весеннюю охоту 7
05:06
Не навреди: кому можно, а кому нельзя поститься? 3
04:08
Потепление идет в Алтайский край после аномальных морозов 5
00:05
Рок-фестиваль "Нашествие" решили провести в Кемеровской области 0
23:01
Пресс-секретарь Белого дома перепутал имя премьера Канады 0
22:04
Полиция проверила футболиста Марадону после сообщений о его рукоприкладстве 0
21:04
Подросток в московской школе сломал обе руки 12-летнему мальчику 0
20:07
Прокуратура нашла нарушения при продаже товаров в ТЦ Барнаула 2
19:42
Врио главы Карелии назначен Артур Парфенчиков 0
19:27
Экс-игрок ФК "Локомотив" оштрафован за кражу пиджака в магазине Эдинбурга 0
19:07
Коротко о главном: поисковая операция на Телецком и уезжающие барнаульцы
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 15 февраля
19:03
Что нашли спасатели на третий день поисков вертолета на Телецком озере? 0
18:49
Маккейн увидел угрозу США со стороны России из-за ядерных ракет 0
18:38
СКР на Алтае назначил проверку после нападения бездомных собак на людей 2
18:16
Видео задержания налетчика на инкассаторов в Москве выложили в сеть 0
18:07
Нетрезвого полковника МВД задержали за рулем в Барнауле 8
17:49
Человек пострадал при столкновении КамАЗа и Toyota в Барнауле. Фото 0
17:40
Вячеслав Володин призвал прекратить разговоры об отчуждении Крыма 4
17:27
Подробности о найденных на Алтае фрагментах вертолета сообщили в СКР 0
17:21
О чем новый клип "Ленинграда", который снял режиссер фильма "Хардкор"? 0
17:15
Захарова ответила США на предложение вернуть Крым Украине 31
17:11
Российский "диктатор" из Лимпопо стал новым популярным мемом 0
17:04
Более 20 человек тушили горящий жилой дом в Барнауле 0
16:50
Фестиваль татаро-башкирской культуры пройдет в Барнауле 26 февраля 0
16:42
"Единая Россия" помогла отремонтировать спортзал в Кытмановском районе 10

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.