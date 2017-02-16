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Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков от КПРФ заявил, что не голосовал за присоединение Крыма к России, сообщает "Лайф".

Как ранее сообщало ИА "Амител" , следователи предъявили заочное обвинение бывшему депутату Госдумы Денису Вороненкову. Его подозревают в организации рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы. Сейчас бывший депутат находится на территории Украины и дал интервью, в котором заявил, что Крым был украден Россией.

Кроме этого, Вороненков рассказал, что не голосовал за присоединение Крыма к России. По его словам, это сделали коллеги бывшего депутата его же карточкой. Вороненков признался, что покинул Россию, опасаясь мести "со стороны коррумпированных сотрудников ФСБ", ведь "Госдума — это ничто, всем управляет ФСБ".

Любопытно, что три года назад на своей странице в Twitter он написал, что полностью поддерживает присоединение полуострова к России.