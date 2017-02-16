Фото: tsargrad.tv
Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков от КПРФ заявил, что не голосовал за присоединение Крыма к России, сообщает "Лайф".
Как ранее сообщало ИА "Амител" , следователи предъявили заочное обвинение бывшему депутату Госдумы Денису Вороненкову. Его подозревают в организации рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы. Сейчас бывший депутат находится на территории Украины и дал интервью, в котором заявил, что Крым был украден Россией.
Кроме этого, Вороненков рассказал, что не голосовал за присоединение Крыма к России. По его словам, это сделали коллеги бывшего депутата его же карточкой. Вороненков признался, что покинул Россию, опасаясь мести "со стороны коррумпированных сотрудников ФСБ", ведь "Госдума — это ничто, всем управляет ФСБ".
Любопытно, что три года назад на своей странице в Twitter он написал, что полностью поддерживает присоединение полуострова к России.
Комментарии
вот портрет типичной современной политической проститутки. его прихватили за опу, он спрыгнул к хохлам. теперь пытается из себя политического разыгрывать. типа депутат от типа коммунистов) такие они ныне, коммунистики)
Если бы он был политической проституткой, то переметнулся бы в ЕР, а там бы его отмазали.
10:00, Украина неполжива! Щас всю правду расскажет
10:00, уточни в инете в какой партии у него жена состояла!!! И кто на свадьбе у них пел!!!
Ща ему евроукры проведут декоммунизацию
Только в таких ситуациях можно наглядно увидеть, что представляют из себя "наши" назначенные депутаты. Они даже не голосуют сами! Совершают преступления, но про это вспоминают только когда это надо - кто мешал его в 2011 году повязать, если он был рейдором по совместительству...
И по загадочному стечению обстоятельств в розыск объявляют на следующий день после его отъезда в Украину.... С Банком Москвы было тоже самое...как только Бородин удрал в Англию так сразу его объявили в розыск.
Хочется спросить следственный комитет......сколько взяли бабла за такую "оперативность"?
Шатал Труба, а кто пел?
16.02.2017 10:10 ролл дугин свиолончелил в 400 раз больше и получил орден от дружочика и чо?
Карточку вытянули из кармана пинжака бывшие соратники,голоснули и затем обратно положили.Партбилет лежал в другом кармане,что возле сердца.
и на выборы его идти заставили под дулом пистолета. не успел опомниться, как его избрали
Работающий в Москве журналист The New York Times Иван Нечепуренко опубликовал фотографию из столовой российского внешнеполитического ведомства, где в меню вместо котлеты по-киевски оказалась котлета по-крымски.