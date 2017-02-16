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Ученые обнаружили работу Черчилля о внеземных цивилизациях

, ИА "Амител"
Сочинение британского премьер-министра называется "Одиноки ли мы во Вселенной?"

Фото: xochu-vse-znat.ru

Ученые из США обнаружили неопубликованную работу британского премьер-министра Уинстона Черчилля, которая посвящена вопросу существования внеземной цивилизации, передает "Интерфакс" со ссылкой на издание Nature.

Эссе представляет собой 11-страничную рукопись, которая хранилась в архиве музея Черчилля в Фултоне. Сюда она попала из частной коллекции. Вероятнее всего, сочинение было написано в 1939 году и должно было быть опубликовано.

Однако в итоге работа не попала в печать. Название труда Черчилля весьма показательно – "Одиноки ли мы во Вселенной?".

Отмечается, что во многом британский премьер предвосхитил парадигму современной астробиологии. Черчилль называет предрасположенность "к размножению и приумножению" основным свойством всего живого.

Также премьер Британии говорил в эссе о принципиальном значении воды для зарождения жизни.

Уинстон Черчилль делает вывод, что Вселенная настолько огромна, что Земля едва ли является уникальной планетой. В этом ключе политик предполагал, что имеются формы жизни и на других планетах.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.02.2017 10:52
- гость -

Вот какой умный, а вы даже не предполагаете, что жизнь может быть и на других планетах и не пишете эссе... Да, кстати, у меня тут в шкафу лежат две мои статьи, в одной утверждаю, что мы единственные во вселенной, а во второй рассуждаю о множественности жизни в ней, неизвестно как ведь повернется жизнь... Надо и о Боге написать, в одной статье утверждать, что он есть, а в другой, что его нет...

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