Фото: администрация Алтайского края

Горнолыжный комплекс и спортивную деревню намерены построить частные инвесторы в поселке Тягун Заринского района Алтайского края. Как сообщает пресс-служба администрации региона, концепция генерального плана застройки спортивной деревни в поселке Тягун была одобрена 14 февраля на совещании у губернатора Александра Карлина с участием заместителей председателей правительства Николая Чинякова и Андрея Щукина, главы администрации Заринского района Виктора Азгалдяна, архитектора Петра Анисифорова, а также представителя инвесторов.

По словам главы региона, работа над проектом уже идет полным ходом. Необходимо осваивать новые площадки, в том числе в восточном и юго-западном направлениях. Одним из перспективных муниципалитетов края для развития туротрасли является Заринский район.

"Станция Тягун имеет свои плюсы: населенный пункт, в котором живут около 2000 человек, хорошая транспортная доступность, необходимые трудовые ресурсы и хорошие погодные условия, которые позволяют заниматься туризмом практически круглый год. Горные лыжи, биатлон, рыбалка, конный спорт, сбор дикоросов — можно выстроить вполне окупаемую и рентабельную бизнес-модель. На территории Заринского района уже есть опыт создания объектов круглогодичного туризма, и они достаточно эффективно работают. На сегодняшний день и в селе Тягун действует несколько туристических баз, но они не могут в полной мере охватить весь турпоток и удовлетворить потребности сегодняшних туристов, особенно в зимний период", – сказал губернатор Александр Карлин в ходе совещания.

Согласно генплану, на территории комплекса построят четыре базы отдыха общей вместимостью более 800 мест.

"На сегодняшний день мы вышли на стадию реализации, и нам необходима ваша поддержка. Проект социально значимый, его реализация позволит дополнительно создать порядка 100 рабочих мест. С учетом демократичной ценовой политики туристические услуги будут доступны практически всем слоям населения", – сказал глава администрации Заринского района Виктор Азгалдян.

Он отметил, что проект предполагается полностью реализовать в ближайшие пять лет, при этом инвесторы в рамках государственно-частного партнерства уже готовы вложить порядка 500 миллионов рублей.

Ожидается, что на базе "У озера" площадью 12,3 га разместят спорт-ядро, кафе с досуговым центром, магазин, детский городок, пляж, оборудованный деревянными настилами-лежаками, а также площадки для барбекю, пункт проката, две бани, гараж, хозблок и парковку. Гостиничные корпуса разного уровня комфортности рассчитаны на 356 мест.

Кроме того, в рамках второй очереди строительства появится база "Лесная поляна". Площадь участка – 2,7 га. На территории расположены гостиничные корпуса повышенной комфортности на 100 мест. В комплекс базы входят также площадка для барбекю, костровая площадка, баня, детская площадка. Третья база "Лесная поляна 2" также будет иметь площадь около 2,8 га. Она расположится по дороге, ведущей к горнолыжному спуску с подъемником. Вместимость базы – 92 места. На территории расположены баня, костровая и спортивные площадки, детский городок. База спортивно-оздоровительного лагеря "Снегирь" разместится в западной части рекреационной территории площадью 4,2 га. Лагерь сформирован на основе существующей базы с веревочным городком и примыкает к усадебной застройке. Вместимость – 250 мест. Жилые корпуса объединены аллеей. Парковка и хозблок находятся в западной части участка. Общепит и досуговые помещения встроены в двухэтажные гостиницы. На территории размещены две бани и детский городок.

На территории спортивной деревни также планируют построить вертолетную площадку и конюшни для сообщения спортивных баз с горнолыжным спуском. Для передвижения по комплексу в летнее время предусмотрены велосипедные дорожки. Базы оборудуют автомобильными парковками.

В проект включены объекты спортивного назначения: бугельная канатная дорога протяженностью 1200 м и 100 м, лыжная трасса протяженностью 1,5 километра; 3,5 и 7,5 километра, трасса для саночного спорта протяженностью 180 метров, трасса для сноубордов протяженностью 600 метров.

При этом до поселка Тягун можно доехать из Барнаула не только на автотранспорте, но и на электричке.