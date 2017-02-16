Четверг, 16 Февраль, 11:24

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,77
€ 60,02
Brent
$ 51,5
-15°
Обь
26см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение вертолета над Телецким озеромВеликий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017
Новости

Спортивную деревню стоимостью полмиллиарда рублей построят под Заринском

, ИА "Амител"
В поселке Тягун Заринского района построят горнолыжный комплекс

Фото: администрация Алтайского края

Горнолыжный комплекс и спортивную деревню намерены построить частные инвесторы в поселке Тягун Заринского района Алтайского края. Как сообщает пресс-служба администрации региона, концепция генерального плана застройки спортивной деревни в поселке Тягун была одобрена 14 февраля на совещании у губернатора Александра Карлина с участием заместителей председателей правительства Николая Чинякова и Андрея Щукина, главы администрации Заринского района Виктора Азгалдяна, архитектора Петра Анисифорова, а также представителя инвесторов.

По словам главы региона, работа над проектом уже идет полным ходом. Необходимо осваивать новые площадки, в том числе в восточном и юго-западном направлениях. Одним из перспективных муниципалитетов края для развития туротрасли является Заринский район.

"Станция Тягун имеет свои плюсы: населенный пункт, в котором живут около 2000 человек, хорошая транспортная доступность, необходимые трудовые ресурсы и хорошие погодные условия, которые позволяют заниматься туризмом практически круглый год. Горные лыжи, биатлон, рыбалка, конный спорт, сбор дикоросов — можно выстроить вполне окупаемую и рентабельную бизнес-модель. На территории Заринского района уже есть опыт создания объектов круглогодичного туризма, и они достаточно эффективно работают. На сегодняшний день и в селе Тягун действует несколько туристических баз, но они не могут в полной мере охватить весь турпоток и удовлетворить потребности сегодняшних туристов, особенно в зимний период", – сказал губернатор Александр Карлин в ходе совещания.

Согласно генплану, на территории комплекса построят четыре базы отдыха общей вместимостью более 800 мест.

"На сегодняшний день мы вышли на стадию реализации, и нам необходима ваша поддержка. Проект социально значимый, его реализация позволит дополнительно создать порядка 100 рабочих мест. С учетом демократичной ценовой политики туристические услуги будут доступны практически всем слоям населения", – сказал глава администрации Заринского района Виктор Азгалдян.

 Он отметил, что проект предполагается полностью реализовать в ближайшие пять лет, при этом инвесторы в рамках государственно-частного партнерства уже готовы вложить порядка 500 миллионов рублей.

Ожидается, что на базе "У озера" площадью 12,3 га разместят спорт-ядро, кафе с досуговым центром, магазин, детский городок, пляж, оборудованный деревянными настилами-лежаками, а также площадки для барбекю, пункт проката, две бани, гараж, хозблок и парковку. Гостиничные корпуса разного уровня комфортности рассчитаны на 356 мест.

 Кроме того, в рамках второй очереди строительства появится база "Лесная поляна". Площадь участка – 2,7 га. На территории расположены гостиничные корпуса повышенной комфортности на 100 мест. В комплекс базы входят также площадка для барбекю, костровая площадка, баня, детская площадка. Третья база "Лесная поляна 2" также будет иметь площадь около 2,8 га. Она расположится по дороге, ведущей к горнолыжному спуску с подъемником. Вместимость базы – 92 места. На территории расположены баня, костровая и спортивные площадки, детский городок. База спортивно-оздоровительного лагеря "Снегирь" разместится в западной части рекреационной территории площадью 4,2 га. Лагерь сформирован на основе существующей базы с веревочным городком и примыкает к усадебной застройке. Вместимость – 250 мест. Жилые корпуса объединены аллеей. Парковка и хозблок находятся в западной части участка. Общепит и досуговые помещения встроены в двухэтажные гостиницы. На территории размещены две бани и детский городок.
На территории спортивной деревни также планируют построить вертолетную площадку и конюшни для сообщения спортивных баз с горнолыжным спуском. Для передвижения по комплексу в летнее время предусмотрены велосипедные дорожки. Базы оборудуют автомобильными парковками.

В проект включены объекты спортивного назначения: бугельная канатная дорога протяженностью 1200 м и 100 м, лыжная трасса протяженностью 1,5 километра; 3,5 и 7,5 километра, трасса для саночного спорта протяженностью 180 метров, трасса для сноубордов протяженностью 600 метров.

При этом до поселка Тягун можно доехать из Барнаула не только на автотранспорте, но и на электричке.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

16.02.2017 09:50
шелсошелсума......

потратить 500 млн, чтобы создать 100 рабочих мест ......ну это просто ....слов нет. Это даже не потемкинская деревня....Салтыков-Щедрин отдыхает ...таких сюжетов

0  0
16.02.2017 09:54
- гость -

развивать туризм в Заринской глуши - это как проектировать Нью-Васюки. зачем? бессмыслица.

0  0
16.02.2017 09:57
- гость -

бессмыслица. Не правильно. Смысл абсолютно в другом.

0  0
16.02.2017 10:05
- гость -

Дорога от Заринска до Тягуна - щебень кривой. Что это плата за вырубку или за золоторудники?

0  0
16.02.2017 10:06
Шатал Труба

А почему бы и нет!!! Горнолыжка не плохо.

0  0
16.02.2017 10:12
- гость -

Я смотрю, высоко квалифицированные специалисты сидят на Амике, какие точные советы дают. Как Инвесторам распорядится своими деньгами.

0  0
16.02.2017 10:18
- гость -

Ну а почему нет? Лестница в небо у нас есть. Набережная вдоль укаканой великой реки есть. Новые школы со спортзалами в покинутых селах есть. А олимпийских объектов в глуши ещё нет. Ну так будут. Причастные уже радостно потирают руки, масса ресурсов для освоения и улучшения своей жизни.

0  0
16.02.2017 10:20
Вова, верим!

- гость - 16 февраля 2017 г. 10:12

ты был в Тягуне то? глухомань, дорога никакая, работы нет, лес кругляком вывозят без обработки, речку всю изрыли в поисках золота - там вообще экологическая катастрофа) Видимо хотят федеральных денег попилить)

0  0
16.02.2017 10:20
- гость -

10:12 Галоперидол опять забыл выпить. Какой глушёный инвестор полезет в тайгу эту с инвестициями.

0  0
16.02.2017 10:24
- гость -

Мост и университет на о.Русский, космодром Восточный, и наконец спотивный комплекс в Тягуне, А почему бы летние Олимпийские игры 2018 не провести в деревне Фунтики Топчихинского района?

0  0
16.02.2017 10:28
- гость -

10:24 Главное чтоб со свинокомплекса ветер не дунул.

0  0
16.02.2017 10:29
ЕКХ

Там природа супер..!!! много лет там отдыхаю..!!!! следующая станция правда..!!!! только туристы туда едут не за бешеным комфортом.... а за романтикой..!!!!

0  0
16.02.2017 10:30
- гость -

ЕКХ 16 февраля 2017 г. 10:29

медведь драл?

0  0
16.02.2017 10:30
- гость -

Деревня Фунтики дисквалифицирована из-за допинга.

0  0
16.02.2017 10:32
гость

трасса протяженностью 7,5 км - канатно-бугельный подъемник.... обхохочешься....

0  0
16.02.2017 10:33
ЕКХ

Я лично только следы видел..!!! Но наш один с медведем бегал там...... наперегонки...... в разные стороны...!!!!

0  0
16.02.2017 10:36
- гость -

Нормальная там природа Не хуже чем в том же Шерегеше. Кедры кругом.

0  0
16.02.2017 10:37
- гость -

16.02.2017 10:05 - гость - Дорога от Заринска до Тягуна - щебень кривой. Что это плата за вырубку или за золоторудники?

Туда на вертолетах Robinson планируют летать

0  0
16.02.2017 10:37
- гость -

И медведи бегают как ручные... )

0  0
16.02.2017 10:45
- гость -

Что за любовь строить с нуля в чистом поле/горе?

0  0
16.02.2017 10:46
- гость -

16.02.2017 10:37 - гость - И медведи бегают как ручные... )

Они ведь прекрасно понимают, что являются логотипом правящей партии ЕР

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
11:21
Дмитрий Фельдман возглавил администрацию Рубцовска 0
11:15
Алтайский стрелок Сергей Каменский уверенно выиграл российские соревнования 0
11:08
Оперная певица Максакова заявила, что не получала уведомления об увольнении 0
11:00
Профессиональный боец ММА провел семинар в Барнауле 0
10:50
Лопасть вертолета обнаружили на Телецком озере во время поисков 0
10:33
Подачу воды ограничили в десятках домов в Барнауле 1
10:22
Как долго продлится поисковая операция на Телецком озере? 5
10:14
Медведев пообещал подписать к 8 марта Стратегию в интересах женщин 14
10:05
С глаз долой: в Госдуме предложили убрать алкоголь с витрин, как и сигареты 21
09:50
Экс-депутат Вороненков признался, что не голосовал за присоединение Крыма 12
09:41
Карантин по гриппу и ОРВИ отменили в Барнауле 0
09:35
Спортивную деревню стоимостью полмиллиарда рублей построят под Заринском 21
09:27
Пожар с многоэтажки перекинулся на соседний жилой дом в Краснодаре 1
09:16
Ученые обнаружили работу Черчилля о внеземных цивилизациях 1
09:12
Пожар в частном доме в Бийске тушили более 20 минут 0
09:00
Что подарить автолюбителю на грядущие праздники? 0
08:48
Суд арестовал сотрудника антикоррупционного управления МВД Астафурова 1
08:28
Пранкеры Лексус и Вован разыграли Маккейна, Грэма и Макконнелла 12
08:05
Поисковые работы на Телецком озере продолжатся 16 февраля 8
07:49
"Лев" с Николь Кидман, "Патерсон" и китайский блокбастер: премьеры недели 0
07:34
Сильнее взрослых: истории из жизни детского онкологического отделения 2
07:23
Чем католический пост отличается от православного? 2
07:04
Как приготовить из картошки пиццу, вафли и сладкий десерт? 0
06:45
Коттедж с гостевым домиком продают в Барнауле за 11,5 млн рублей. Фото 12
06:26
Что подарить на годовщину свадьбы? Инфографика 0
06:01
Карлин сообщил о росте популяции птиц после запрета на весеннюю охоту 7
05:06
Не навреди: кому можно, а кому нельзя поститься? 3
04:08
Потепление идет в Алтайский край после аномальных морозов 5
00:05
Рок-фестиваль "Нашествие" решили провести в Кемеровской области 0
23:01
Пресс-секретарь Белого дома перепутал имя премьера Канады 0
22:04
Полиция проверила футболиста Марадону после сообщений о его рукоприкладстве 0
21:04
Подросток в московской школе сломал обе руки 12-летнему мальчику 0
20:07
Прокуратура нашла нарушения при продаже товаров в ТЦ Барнаула 2
19:42
Врио главы Карелии назначен Артур Парфенчиков 0
19:27
Экс-игрок ФК "Локомотив" оштрафован за кражу пиджака в магазине Эдинбурга 0
19:07
Коротко о главном: поисковая операция на Телецком и уезжающие барнаульцы
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 15 февраля
19:03
Что нашли спасатели на третий день поисков вертолета на Телецком озере? 0
18:49
Маккейн увидел угрозу США со стороны России из-за ядерных ракет 0
18:38
СКР на Алтае назначил проверку после нападения бездомных собак на людей 2
18:16
Видео задержания налетчика на инкассаторов в Москве выложили в сеть 0
18:07
Нетрезвого полковника МВД задержали за рулем в Барнауле 8
17:49
Человек пострадал при столкновении КамАЗа и Toyota в Барнауле. Фото 0
17:40
Вячеслав Володин призвал прекратить разговоры об отчуждении Крыма 4
17:27
Подробности о найденных на Алтае фрагментах вертолета сообщили в СКР 0
17:21
О чем новый клип "Ленинграда", который снял режиссер фильма "Хардкор"? 0
17:15
Захарова ответила США на предложение вернуть Крым Украине 31
17:11
Российский "диктатор" из Лимпопо стал новым популярным мемом 0
17:04
Более 20 человек тушили горящий жилой дом в Барнауле 0
16:50
Фестиваль татаро-башкирской культуры пройдет в Барнауле 26 февраля 0
16:42
"Единая Россия" помогла отремонтировать спортзал в Кытмановском районе 10

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.