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Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что алкогольные напитки нужно продавать в строго отведенных местах. Так же, как сейчас продают сигареты. Об этом пишет "Интерфакс".
По мнению Огуля, такая мера позволит спасти россиян от этой вредной привычки. Также он считает, что этот шаг оградит от алкоголя подрастающее поколение.
Зампредседателя подчеркнул, что броская реклама и различные акции привлекают внимание тех, кто идет в магазин. Он напомнил, что это видят дети. Огуль считает, что для спиртных напитков нужно создать специальные отделы либо перенести продажу спиртосодержащей продукции в специальные алкомаркеты.
Комментарии
Шариат проще ввести. Чё по чуть-чуть каждый месяц вводить новые законы.
У меня встречное предложение.этим думцам заходить в магазин с закрытыми глазами.
Новый способ сравнительно честного отъема денег у населения будет называться ИПК, индивидуальный пенсионный капитал. Ввод этой системы, которая придет на смену накопительным пенсиям, похоже, уже дело решенное: во всяком случае, о ней уверенно говорит глава ЦБ.
Суть очень проста: прежние накопительные пенсии, «замороженные», государство, как и ожидалось, возвращать не будет. Украло и украло. Но предложит заново сыграть с ним в ту же игру.
Теперь мы сможем выбирать процент отчислений в обновленную накопительную часть: сначала для всех по умолчанию 0%, потом постепенный рост до 6%, если не захотим иного. А так как «молчунов» всегда хватает, то речь и будет идти в основном о 6%. По оценке Набиуллиной, россияне будут отчислять ежемесячно от тысячи до 6 тысяч.
А вот дальше начинается самое интересное. Эти деньги пойдут не на персональный счет, а в некий фонд ИПК. Нужно ли объяснять, что это значит? В любой момент государство сможет повторить «заморозку» или подобный фокус, заменив деньги баллами, фантиками или большими и горячими приветами.
Пьют от безработици и нищеты.
ну идиоты.............лишь бы какую нибудь фигню принять и показать как они работают, вообще все товары убрать с полок нужно ! и пусть на кассе сидят человек 100 и бегают вам за продуктами на склад ! сигареты убрали и что толку каждый продавец-кассир напоминает фразой : вам ещё что то ?
Согласен.... надо вообще все вредные продукты убрать под полки. Оставить Хлеб и молоко, как в старые добрые времена.))) Нет оставить только воду, потому что в остальном не уверен что полезно)))) Да и вода вызывает сомнения.... Закрыть магазины!!!
Понапринимают дурацких законов для нас, а потом В украину сбегают.
а как быть с защитой прав покупателя как увидеть производителя состав и прочую инфу-- об этом они подумали,с табаком сейчас непонятки назвал марку тебе выдали а что сам годай
Согласен с услышанным анекдотом: педофилы, озабоченные здоровьем
На кассу надо психологов садить: А вы уверены, что хотите купить эту водку?
и стеклоочиститель прятать
- гость - 16 февраля 2017 г. 10:12 +++++++ У них есть цель! Это паразиты!
Гоню самогон. Можете хоть совсем ликвидировать свое метиловое пойло.
Исследовательский холдинг Romir в ходе исследования выявил интересную тенденцию. Как сообщила пресс-служба организации, в январе 2017 года средний чек покупки среднестатистического россиянина за один поход в магазин в очередной раз снизился (до 533 рублей). В январе 2015 года размер среднего чека составлял 587 рублей, а в январе 2016 года — 577 рублей. Особую тревогу специалистов вызывает тот факт, что средний чек в магазинах традиционной торговли по итогам января потерял сразу 30% от своих прежних значений.
- гость - 16 февраля 2017 г. 10:36 Господа из высшего общества далеки от реальной экономики
А для предотвращения изнасилований нужно баб запирать в специальных помещениях. Ну а чё? Мы же сами неспособны принимать решения, нас только выпусти на волю - сразу будем бухать, курить и .. ну это самое...
- гость - 16 февраля 2017 г. 10:40 А для предотвращения изнасилований нужно баб запирать в специальных помещениях. --- и акциз!!!
- гость - 16 февраля 2017 г. 10:36 Исследовательский холдинг Romir в ходе исследования выявил интересную тенденцию. Как сообщила пресс-служба организации, в январе 2017 года средний чек покупки среднестатистического россиянина за один поход в магазин в очередной раз снизился (до 533 рублей). В январе 2015 года размер среднего чека составлял 587 рублей, а в январе 2016 года — 577 рублей. Особую тревогу специалистов вызывает тот факт, что средний чек в магазинах традиционной торговли по итогам января потерял сразу 30% от своих прежних значений. --- дык цены снижаются, вы не заметили?)))
Интересно, у них там в думе штатный психиатр есть? Иногда такое отчубучат, что сомнения берут в их адекватности...
Очень хорошее предложение! Одобряю и поддерживаю. Алкогольная продукция это яд разбавленный в пиве, и другом пойле. Либо отделы отдельные с обозначением: "яды" туда пойло и курево. Либо вообще из продуктовых магазинов убрать в специализированные по продаже ядов. Чем алкоголь лучше наркотиков? Тот же наркотик и не надо их разделять. Посмотрите ГОСТ советского образцы- там не стеснялись дать определение этиловому спирту и всей продукции содержащей его. Точно говорю.
- гость - 16 февраля 2017 г. 10:40 А для предотвращения изнасилований нужно баб запирать в специальных помещениях. --- и акциз!!! ---------------------------------------- Так -то да, правильная мысль, всех еще внести в реестр... Только вот куда акциз клеить?
Сказочные дол...бы там сидят.Пусть уже и девок тогда прячут.