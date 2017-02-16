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Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что алкогольные напитки нужно продавать в строго отведенных местах. Так же, как сейчас продают сигареты. Об этом пишет "Интерфакс".

По мнению Огуля, такая мера позволит спасти россиян от этой вредной привычки. Также он считает, что этот шаг оградит от алкоголя подрастающее поколение.

Зампредседателя подчеркнул, что броская реклама и различные акции привлекают внимание тех, кто идет в магазин. Он напомнил, что это видят дети. Огуль считает, что для спиртных напитков нужно создать специальные отделы либо перенести продажу спиртосодержащей продукции в специальные алкомаркеты.