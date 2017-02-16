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Карантин по гриппу и ОРВИ, который был объявлен в Барнауле в январе, отменили в краевой столице с 16 февраля.

Соответствующее постановление за подписью главного санитарного врача региона Ирины Пащенко опубликовано на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

В документе отмечается, что в городе зафиксировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

Документом предписано отменить с 16 февраля принятое ранее постановление о введении ограничительных мероприятий в медицинских, образовательных организациях, а также организациях социального обеспечения, сферы обслуживания, торговли и транспорта.

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Отметим, накануне в Роспотребнадзоре сообщали, что за неделю в Барнауле зарегистрировано 9,9 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на 22% выше эпидемического порога по совокупному населению.

"Превышение эпидемического порога отмечается среди взрослых на 20%. Снижение уровня заболеваемости ОРВИ отмечается в течение двух недель", – констатировали в ведомстве.

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В целом же по краю было зарегистрировано 26,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что на 49% выше эпидемического порога.