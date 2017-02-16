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Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал спикеру Совфеда Валентине Матвиенко подписать в качестве подарка на 8 марта Стратегию действий в защиту прав женщин. Об этом пишет ФАН.

Как сообщается, документ поступил в правительство еще в начале этого месяца. Однако до сих пор он не был подписан.

"Те поручения, о которых просит Совет Федерации, я подготовлю и подпишу, можете не сомневаться, в том числе и в отношении Стратегии для женщин. Можно выпустить прямо 8 марта", — отметил глава кабмина.

Отметим, что до этого премьер-министр попросил депутатов и министров консервативно подходить к различным законопроектам.