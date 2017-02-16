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Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал спикеру Совфеда Валентине Матвиенко подписать в качестве подарка на 8 марта Стратегию действий в защиту прав женщин. Об этом пишет ФАН.
Как сообщается, документ поступил в правительство еще в начале этого месяца. Однако до сих пор он не был подписан.
"Те поручения, о которых просит Совет Федерации, я подготовлю и подпишу, можете не сомневаться, в том числе и в отношении Стратегии для женщин. Можно выпустить прямо 8 марта", — отметил глава кабмина.
Отметим, что до этого премьер-министр попросил депутатов и министров консервативно подходить к различным законопроектам.
Комментарии
Что за стратегия для женщин? Служба в армии и налог на бездетность? О чем речь в документе? Чему "радоваться"???
Самый лучший подарок для женщин и для всей страны, это уход Медведева и его бездарного правительства в отставку.
Учитывая судьбу всех предыдущих его фантазий, советую женщинам быть осторожнее
Многоженство, что ли, узаконить?
Сначала разрешают дома избивать женщин, потом обещают создать закон об их защите... где логика....
Спасибо Дима, даже не знаю, чтобы без тебя делали. Опора и надёжа ты наша!
Самый главный подарок Дмитрия Анатольевича женщинам к 8 Марта - это будущее повышение пенсионного возраста.
Ну вот, только почти всё, что он наворотил, отменили - опять рвется наномодернизировать!... Тьфу! :/
Ну да, увеличить пенсионный возраст для женщин на ВОСЕМЬ лет - это, оказывается, защитить права женщин. Пашите как лошади, дорогие женщины, пока копыта не откинете.
- гость - 16 февраля 2017 г. 10:27 Самый главный подарок Дмитрия Анатольевича женщинам к 8 Марта - это будущее повышение пенсионного возраста. =========== Вот и мне первым это вспоминается.
Главное - ДЕРЖАТЬСЯ!!!
Отлить в граните.
"Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова сообщила, что Национальная стратегия действий в интересах женщин на период 2017-2022 годов полностью готова, но при этом открыта для доработок. Сенатор выступила в Совфеде, возглавляя расширенное заседание рабочей группы (комитета) Евразийского женского форума.
В стратегии отражены главные проблемные направления. Например, сексизм в отношении женщин, насилие в семье и на работе, преодоление стереотипных направлений о ролях мужчины и женщины в обществе и улучшение экономического положения женщин."
опять ниочем)