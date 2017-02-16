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Оперная певица Мария Максакова рассказала, что у нее на руках нет официального уведомления об увольнении из Российской академии музыки имени Гнесиных. Об этом пишет "Коммерсант FM".
По ее мнению, в Гнесинке ее могут уволить за прогулы. Сейчас она вместе со своим мужем – бывшим депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым – находится на Украине. В самой Гнесинке заявили, что Максакова числится в списках сотрудников, но в ближайшее время решится вопрос, связанный с ее увольнением.
Между тем певица уверена, что может приезжать в Россию с точки зрения закона.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , следователи предъявили заочное обвинение бывшему депутату Госдумы Денису Вороненкову. Его подозревают в организации рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы. Сейчас бывший депутат находится на территории Украины и дал интервью, в котором заявил, что Крым был украден Россией.
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Уведомление отправили по адресу в личном деле и все. По закону она обязана уведомлять работодателя о смене адреса.
Российская оперная певица и бывший депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Мария Максакова заявила, что уволилась из академии музыки имени Гнесиных из-за маленькой зарплаты. Об этом она рассказала изданию mk.ru в среду, 15 февраля.
По ее словам, она сделала «естественный выбор в пользу семьи». Максакова добавила, что работала в Гнесинке на благотворительной основе, так как полставки не приносили ей дохода.
Российскую оперную певицу и бывшего депутата Государственной Думы Марию Максакову уволили из академии музыки имени Гнесиных, сообщает портал dni.ru.
Ученики певицы были распределены между другими педагогами.
Решение об увольнении было принято после сообщения о том, что Максакова вместе со своим мужем, бывшим депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым, бежала на Украину.
При этом, по сообщению kp.ru, певица написала заявление об уходе по собственному желанию. Об этом рассказали ее студенты.