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Алтайский стрелок Сергей Каменский уверенно выиграл российские соревнования

, ИА "Амител"
Спортсмен выиграл соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия

Фото: "Алтайский спорт"

Призер Олимпийских игр в Рио алтайский спортсмен Сергей Каменский уверенно выиграл российские соревнования.

Как пишет "Алтайский спорт", чемпионат страны по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия проходят в Ижевске. Бийчанин Сергей Каменский выиграл состязания в стрельбе из малокалиберной винтовки с трёх положений на дистанции 50 метров.

Наш спортсмен в квалификации выбил 1177 очков из 1200 возможных, а в финале победил с большим преимуществом, набрав 462,3 очка. Второе место занял заслуженный мастер спорта, призёр международных соревнований Сергей Круглов из Архангельской области. В квалификации он набрал 1169 очков, а в финале – 454,6 очка. На третью ступень  пьедестала почёта поднялся финалист Олимпиады в Рио, призёр этапов Кубка мира москвич Фёдор Власов.

 

 


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Комментарии

16.02.2017 12:51
Гостья

Спасибо Сергею за приятные новости

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