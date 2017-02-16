Фото: "Алтайский спорт"

Призер Олимпийских игр в Рио алтайский спортсмен Сергей Каменский уверенно выиграл российские соревнования.

Как пишет "Алтайский спорт", чемпионат страны по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия проходят в Ижевске. Бийчанин Сергей Каменский выиграл состязания в стрельбе из малокалиберной винтовки с трёх положений на дистанции 50 метров.

Наш спортсмен в квалификации выбил 1177 очков из 1200 возможных, а в финале победил с большим преимуществом, набрав 462,3 очка. Второе место занял заслуженный мастер спорта, призёр международных соревнований Сергей Круглов из Архангельской области. В квалификации он набрал 1169 очков, а в финале – 454,6 очка. На третью ступень пьедестала почёта поднялся финалист Олимпиады в Рио, призёр этапов Кубка мира москвич Фёдор Власов.