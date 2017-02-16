Tele2, оператор мобильной связи, запускает в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Этот аппарат отличается от других моделей увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.

Стоимость смартфона составляет 7790 рублей и действительна без специальных условий и подключения дополнительных услуг, что является новинкой для Алтайского края. Раньше при покупке брендированного смартфона приходилось дополнительно приобретать пакет с услугами связи от оператора. 4G-смартфон можно приобрести в интернет-магазине Tele2. В течение шести дней после оформления заявки курьер бесплатно доставит телефон в указанное клиентом место, также Tele2 Maxi Plus появится и в салонах связи оператора.

Новый Tele2 Maxi Plus с широким функционалом не имеет аналогов в сегменте операторских смартфонов:

диагональ экрана 5,5 дюйма

операционная система Android 6.0

четырехъядерный процессор

основная камера на 13 Мп и 5-мегапиксельная фронтальная.

поддержка 2G/3G/4Gслоты для двух SIM-карт: первый предназначен для связи Tele2, второй – для карт других операторов

объем встроенной памяти аппарата составляет 16 Гб

поддержка microSD до 32 Гб

предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV, Zvooq, "Мой Tele2" и "Гудок"

Появление качественных и недорогих устройств Tele2 способствует росту доли смартфонов в сети оператора. Так, по итогам 2016 года данный показатель составил почти 50% от всех зарегистрированных устройств, при этом 14% из них поддерживают технологию LTE.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.

