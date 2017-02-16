Фото: телеканал "Катунь 24"
Поисковая операция в акватории Телецкого озера, которая проводится уже четвертый день после падения вертолета Robinson, может, по прогнозам спасателей, продлиться несколько недель.
О вероятных сроках поисковых работ высказалась пресс-секретарь ГУ МЧС по Республике Алтай Светлана Ляшко. "Пока неизвестно, в течение какого времени (поиски будут продолжаться). То есть неделю, две, может быть, несколько недель", – цитирует представителя экстренного ведомства НСН.
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Напомним, информация о крушении воздушного судна Robinson появилась вечером 12 февраля. По предварительным данным, в вертолете находились бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Рассматриваются три основные версии случившегося: неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилотирования и техническая неисправность.
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С утра 13 февраля в акватории Телецкого озера проводится поисковая операция. Накануне спасателям удалось обнаружить фрагменты вертолета. Органам следствия предстоит выяснить их принадлежность тому самому воздушному судну, которое ищут спасатели.
Комментарии
А почему озеро зимой не замерзает? Там вроде никаких теплых источников нет, или есть?
там холодные ключи
А чё не искать так. Деньги плотют, столы накрывают. Баню топят. Охота ,рыбалка в заповеднике. Красота. Хоть вообще не уезжай ни когда))))
10:51 Я ему давеча говорю — у меня насморк. А он — пасть, пасть… Нырять заставлял в такую холодину…
Просим выслать в Артыбаш ещё пару фур водки. Спасатели МЧС.