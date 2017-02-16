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Водоснабжение временно ограничили в четверг, 16 февраля, в десятках домов в Барнауле.

Как сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на ЕДДС, в районе улицы Червонной, 5 сегодня Барнаульский водоканал проводит плановые работы по врезке вновь построенного водопровода.

Ввиду этого с 09:00 ограничена подача холодной воды в 30 домах. Это дома по улице Матросова, 3а, 10, 12, улице Бехтерева, 8, 10 и частные дома по улице Проездной с №52 до №84, улице Колесной с №78 до №94.

В 16 домах и школе №12 временно отключена горячая вода. Адреса отключений: улица Матросова, 3, 3а, 10, 12, улица Бехтерева, 8, 10, улица Червонная, 2, 9, проспект Ленина, 127-137.

Известно, что в многоквартирных домах водоснабжение полностью возобновят 16 февраля до полуночи, а в частных домовладениях – до 09:00 17 февраля. Для подвоза воды жителям необходимо обращаться по телефону: (3852) 29-91-88.