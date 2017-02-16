Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Вертолетная лопасть обнаружена в акватории Телецкого озера, где четвертый день ведется поисковая операция, организованная после крушения воздушного судна Robinson.

Как передает ТАСС, лопасть нашли специалисты предприятия "Алтай-Авиа" во время облета. Она находится на поверхности озера и прибита к берегу, противоположному от места поисков, в 21 километре от кордона Кокши.

Ожидается, что лопасть будет поднята, когда улучшится погода. Пока что работы на воде вести очень опасно, судно прибудет к месту находки позже.

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Напомним, накануне в МЧС уже сообщали о некоторых фрагментах вертолета, найденных в районе поисковой операции.

Информация о крушении воздушного судна Robinson появилась вечером 12 февраля. Согласно имеющимся данным, на борту находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская.

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По факту случившегося расследуется уголовное дело. Поисковая операция в акватории озера развернута с утра понедельника, 13 февраля.