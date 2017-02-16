Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
Вертолетная лопасть обнаружена в акватории Телецкого озера, где четвертый день ведется поисковая операция, организованная после крушения воздушного судна Robinson.
Как передает ТАСС, лопасть нашли специалисты предприятия "Алтай-Авиа" во время облета. Она находится на поверхности озера и прибита к берегу, противоположному от места поисков, в 21 километре от кордона Кокши.
Ожидается, что лопасть будет поднята, когда улучшится погода. Пока что работы на воде вести очень опасно, судно прибудет к месту находки позже.
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Напомним, накануне в МЧС уже сообщали о некоторых фрагментах вертолета, найденных в районе поисковой операции.
Информация о крушении воздушного судна Robinson появилась вечером 12 февраля. Согласно имеющимся данным, на борту находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская.
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По факту случившегося расследуется уголовное дело. Поисковая операция в акватории озера развернута с утра понедельника, 13 февраля.
Комментарии
Ощущение, что вертолет разлетелся как от попадания из ПЗРК, часть на одном берегу, часть на другом, а от берега до берега 2 км или нам опять чего-то не договаривают?
Если еще не приближались, не подбирали с лодки, может, это и не лопасть вовсе. А, например, сломанное весло от летних туристов
11 57....Хочется жареного??? Прджарь
16.02.2017 12:20 жаренное он всегда пользИтельнее Ежлиф чО