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Женщина во Владивостоке сбила трех пешеходов, проехав на запрещающий сигнал светофора, пишет РИА Новости.
Как сообщается, ДТП произошло на острове Русском во Владивостоке. Два пешехода, которых она сбила, были доставлены в больницу. Врачи диагностировали у них сотрясение головного мозга, ушибы поясничных отделов позвоночника, переломы.
Любопытно, что права виновница ДТП получила еще 14 лет назад, а автомобиль приобрела пару дней назад – 14 февраля этого года.
Комментарии
14 лет насасала делала.
А чего любопытного, я знаю людей которые права сразу после школы получили, а машины у них и дольше нет, у кого-то денег нет, а кто-то привык без машины.
а кто-то на служебной лучшЕе себя чувствует, особенно категории "Е"