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Женщина во Владивостоке сбила трех пешеходов, проехав на запрещающий сигнал светофора, пишет РИА Новости.

Как сообщается, ДТП произошло на острове Русском во Владивостоке. Два пешехода, которых она сбила, были доставлены в больницу. Врачи диагностировали у них сотрясение головного мозга, ушибы поясничных отделов позвоночника, переломы.

Любопытно, что права виновница ДТП получила еще 14 лет назад, а автомобиль приобрела пару дней назад – 14 февраля этого года.