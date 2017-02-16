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Должность главы администрации Рубцовска займет Дмитрий Фельдман, который до последнего времени исполнял обязанности руководителя исполнительной власти города.

Соответствующее решение в четверг, 16 февраля, приняли на сессии городского совета местные депутаты.

Необходимую поддержку народных избранников по итогам тайного голосования получил исполняющий обязанности сити-менеджера, с которым будет заключен контракт. Отметим, что полномочия главы администрации продлятся недолго – в сентябре этого года в городе будет избран новый состав представительного органа, поэтому придется вновь определяться и с сити-менеджером.

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Изначально на пост главы администрации Рубцовска претендовали четыре человека: Дмитрий Фельдман, депутат горсовета Евгений Криволапов, замначальника управления по ЖКХ Владимир Веснин, а также директор рекламного агентства Игорь Фельдбуш. Впрочем, последний не прошел конкурсный отбор из-за непредоставления необходимого пакета документов.

Также напомним, что вопрос о новом сити-менеджере в Рубцовске встал после того, как прежний глава администрации Владимир Ларионов ушел в досрочную отставку. Дело в том, что в прошлом году Ларионов был признан виновным в незаконном распоряжении о предоставлении в социальный найм и собственность своей подчиненной комнаты из муниципального жилищного фонда.

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Экс-глава администрации почти сразу был амнистирован, но должности в итоге лишился.



