Фото: vk.com/barneos22

Житель Барнаула сбил женщину на улице Гоголя, 41 в среду, 15 февраля, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

По данным свидетелей аварии, у женщины сломана нога. По неофициальной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и после ДТП сжег свой паспорт.

Иные детали происшествия не уточняются.