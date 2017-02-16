Фото: vk.com/barneos22
Житель Барнаула сбил женщину на улице Гоголя, 41 в среду, 15 февраля, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
По данным свидетелей аварии, у женщины сломана нога. По неофициальной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и после ДТП сжег свой паспорт.
Иные детали происшествия не уточняются.
Комментарии
Есть надо было паспорт.
Паспорт при этом находился во внутреннем кармане...
себя бы лучше сжег если пьяный
Паспорт при этом находился во внутреннем кармане...
Причем брюк
А что не скрылся? У нас же все так делают.
не смог