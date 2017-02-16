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Женщина-полицейский наехала на двух мужчин, переходивших дорогу по пешеходному переходу, в Бурятии.

Как сообщили в республиканском МВД, инцидент произошел вечером 15 февраля в Гусиноозерске.

Известно, что 24-летняя сотрудница ОМВД России по Селенгинскому району совершила наезд на людей, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате ДТП 48 и 44-летний мужчины получили травмы ног и были доставлены в медицинское учреждение", – указывают в МВД.

По данному факту назначена проверка. "Сотрудник будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", – подчеркивают в правоохранительном ведомстве.