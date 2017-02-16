Ровно через неделю наступает День защитников Отечества. И хотя отечество защищают и женщины, в России так сложилось, что 23 февраля считается мужским праздником. Это не удивительно — в случае беды в первую очередь на защиту встанут мужчины.

Женщины коварны и непредсказуемы. Их предпочтения постоянно меняются. Но мы точно знаем, что ни одна женщина не пройдет мимо умного и щедрого мужчины. Не устоит перед тем, кто заставит ее весело смеяться, и будет покорной женой тому, кто сумеет защитить свою семью от всех невзгод.

Специально к мужскому празднику портал Amic.ru запускает игру, с помощью которой мужчины смогут "прокачать мозги" и накачать мускулы. Три участника игры, которые наберут наибольшее количество очков, получат сертификаты в тренажерный зал Hardcore на один месяц.

Внимание: участниками игры могут быть представители обоих полов!

Напоминаем правила: участнику нужно ответить на 25 вопросов в категориях: "Умные", "Смешные", "Богатые", "Щедрые" и "Сильные". За один раунд можно найти решение только 12 вопросов. Отвечайте на них (поскольку вопросы не из легких, дается 60 секунд и 3 попытки на 1 задачку), поднимайтесь все выше и выше в нашей рейтинговой таблице.

Что нужно сделать, чтобы выиграть приз: правильно ответить на вопросы, набрать наибольшее количество очков (смотрите рыжую рейтинговую табличку), заскринить результат и отправить скрин на электронную почту news@amic.ru или Elena@amic.ru с пометкой "Игра "Мужчины за 200".

Итоги игры мы подведем утром 21 февраля. И до 23 февраля мы будем вручать призы победителям.

Чтобы получить приз, придется постараться. Но мы уверены — настоящему защитнику Отечества все по плечу!

Добавим, занимаясь в тренажерных залах Федерации бодибилдинга Алтайского края Hardcore, вы сможете сделать свое тело сильным, выносливым и красивым! Сеть тренажерных залов Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE — 6 залов: 1 женский и 5 залов общего пользования. Залы расположены в разных районах города. Работают ежедневно. Оснащены всем необходимым современным оборудованием для проведения качественных тренировок. Здесь работают квалифицированный персонал: профессиональные тренеры и мастера спорта.