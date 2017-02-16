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Трое неизвестных, вооруженных топорами, ворвались в салон связи в Москве и предприняли попытку ограбления этого заведения. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщается, довести задуманное до конца преступникам не удалось, так как им дал отпор один из посетителей салона, у которого оказался при себе травматический пистолет. Он выстрелил из него в незваных гостей.
Сейчас полиция разыскивает налетчиков, которые от страха бросили топоры на месте происшествия и сбежали.
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