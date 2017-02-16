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Новости

Диакон РПЦ сулит хулителям президента Путина "место у параши"

, ИА "Амител"
По мнению Владимира Василика, те, кто хулит главу государства, совершает хамов грех

Фото: videoterka.ru

Член Синодальной богослужебной комиссии Русской православной церкви диакон Владимир Василик полагает, что хулителей президента ждет "место у параши".

Как сообщает Lenta.ru, об этом сам священнослужитель написал в своей заметке под названием "Место хулителей Путина у параши" на портале "Русская народная линия".

"Кто хулит и "полощет" правителя страны, будь то царь, генеральный секретарь или президент, совершает хамов грех", – уверен диакон. Он также выступает в поддержку появления закона, который бы защищал честь президента России.

Говоря о людях, которые склонны ругать власть, Василик добавил: "Имя им — легион. Легион пачкунов должны знать свое место. В противном случае им будет уготовано место у параши".

Напомним, что сегодня весьма бурно обсуждается возможность появления закона о защите чести президента России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что данный вопрос требует тщательного изучения.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.02.2017 12:27
точный

"Кто хулит и "полощет" правителя страны, будь то царь, генеральный секретарь или президент, совершает хамов грех", – уверен диакон. ---- подстраховался диакон и генерального секретаря включил в список, а то вдруг коммунисты к власти придут в 18- году... точно сказал. )))

0  0
16.02.2017 12:27
- гость -

"Кто хулит и "полощет" правителя страны, будь то царь, генеральный секретарь или президент, совершает хамов грех" Это в каком писании писано?

0  0
16.02.2017 12:32
- гость -

"Бретшнейдер показал Паливцу своего орла, с минуту глядел на трактирщика и потом спросил: — Вы женаты? — Да. — А может ваша жена вместо вас управиться с делами во время вашего отсутствия? — Может. — Тогда всё в порядке, пан трактирщик, — весело сказал Бретшнейдер. — Позовите вашу супругу и передайте ей все дела. Вечером за вами приедем. — Не тревожься попусту, — утешал его Швейк. — Я арестован всего только за государственную измену. — Но я-то за что? — заныл Паливец. — Ведь я был так осторожен! Бретшнейдер усмехнулся и победоносно сказал: — За то, что вы сказали, что пана императора загадили мухи. Вам этого пана императора вышибут из головы. Швейк покинул трактир «У чаши» в сопровождении агента тайной полиции. Когда они вышли на улицу, Швейк, заглядывая ему в лицо, спросил со своей добродушной улыбкой. — Мне сойти с тротуара? — Зачем? — Я полагаю, раз я арестован, я не имею права ходить по тротуару. Когда они входили в ворота полицейского управления, Швейк заметил: — Славно провели время! Часто бываете в трактире «У чаши»? В то время как Швейка вели в канцелярию для приёма арестованных, в трактире «У чаши» пан Паливец передавал дела своей плачущей супруге, по-своему утешая ее: — Не плачь, не реви! Что они могут сделать за какого-то засиженного государя-императора?"

0  0
16.02.2017 12:33
Anarchy

Да любой Бог даст полную индульгенцию, если хулить дьявола во плоти

0  0
16.02.2017 12:35
- гость -

А хорошо ли этот дьякон разбирается в том что такое хамов грех? И если он некомпетентен профессионально (то есть плохо разбирается в богословии), то какой смысл что он сфотографирован в рясе а не в пиджаке? Познер никогда бы не допустил оскорбителного высказывания в адрес Путина. Это образованный интеллигентный человек, профессионал журналистики. Критика президента допустима и желательна, она есть во всех демократических странах. Грязный язык - свидетельство бескультурия, но не предмет юридической ответственности. Раздавание собственности церквям конечно активный катализатор любви духовенства к правительству. Но это еще не значит что нужно полностью перейти на "думание сердцем".

0  0
16.02.2017 12:37
- гость -

Амик, если перепечатываете, перепечатывайте полностью.

"Он считает, что без соответствующего закона не удастся внушить уважение к руководству страны и расчистить медийное пространство «от тонн навоза, который вываливают на власть познеры, быковы, вишневские, резники и прочие». «Имя им — легион. Легион пачкунов должны знать свое место. В противном случае им будет уготовано место у параши», — подытожил диакон."

0  0
16.02.2017 12:38
- гость -

"Многие склонны путать два понятия: "Отечество" и "Ваше превосходительство"." - (С)Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

0  0
16.02.2017 12:40
- гость -

То есть этот приблатненный поп не понимает, как президент может внушить уважение гражданам своей страны, кроме как с помощью страха перед наказанием. Просто прекрасно, можно ещё на кресты вешать хулителей, чтобы другие видели.

0  0
16.02.2017 12:41
- гость -

Говоря о людях, которые склонны ругать власть, Василик добавил: "Имя им — легион. Легион пачкунов должны знать свое место. В противном случае им будет уготовано место у параши".

Забыл добавить Потому что мы банда, в натуре, м-ля...............

0  0
16.02.2017 12:45
- гость -

"Он считает, что без соответствующего закона не удастся внушить уважение к руководству страны" Уважение нужно заслужить. От того что примут закон, уважение не появится.

0  0
16.02.2017 12:45
- гость -

А на лидеров других государств это негодование распространяется? Или оскорблять и унижать их это чисто по духовно-российски?

0  0
16.02.2017 12:46
Anarchy

Гнать этого неуча из церкви поганой метлой, не зная основных канонов христианства - там нечего делать

0  0
16.02.2017 12:48
- гость -

Высокодуховный похоже! А не кумира ли он себе сотворил? А не сквернословит ли он? А не злобу ли затаил?

0  0
16.02.2017 12:48
- гость -

Вот такие ... (с)Лавров, делают для РПЦ такую подляну, что ни один "хулитель" не сделает, внатуре!

0  0
16.02.2017 12:52
- гость -

А про друзей президента диакон почему забыл? Закон о ротенбергах, тимченках и ролдугиных тоже непременно нужно принимать. Чтобы ни одна собака не вздумала мешать им осваивать бюджетные сотни миллиардов!

0  0
16.02.2017 12:52
- гость -

Хулители друзей Путена должны быть также у параши!

0  0
16.02.2017 12:53
- гость -

Амик, закройте комментарии. Тут оскорбляют божьего человека

0  0
16.02.2017 12:57
- гость -

Ну, с церковной точки зрения, все правильно: "начальствующего в народе твоем не злословь" (Деян. 23:5), "судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси." Исх (22:28). Но вот зачем говорить про "место у параши", не совсем понятно.

0  0
16.02.2017 12:58
- гость -

А вы знаете, что автор идеи бывший депутат Роман Худяков, которого не включили в партийный список из-за непроходимой глупости?

0  0
16.02.2017 12:59
Массаж мозга

Боже царя храни!.. так нормально?

0  0
16.02.2017 13:01
Массажу

Лучше так:

"Ты как челобитную царю подаешь, смерд!" (с)

0  0
16.02.2017 13:03
- гость -

11 апреля, высший совет ЛДПР исключил из партии нескольких депутатов, в том числе Романа Худякова, — «за совершение действий, порочащих репутацию члена ЛДПР и наносящих моральный ущерб партии». В сообщении, размещенном на официальном сайте ЛДПР, говорилось, что Худяков, «мягко говоря, глуповат».

0  0
16.02.2017 13:03
- гость -

Какой интересный лексикон у диакона.. Поди вся спина в куполах?

0  0
16.02.2017 13:04
Массаж мозга

Закон вообще не нужный. И даже не потому, что наличие чести и достоинства по вопросом. Я не вижу, где хулят и полощут президента, а хотелось бы. По телеку обсуждают всё и всех, но никогда никто ничего плохого не может сказать про путина. По удивительному совпадению, плохое про него могут говорить только те, до кого он не может дотянуться. Вот такое "уважение"

0  0
16.02.2017 13:07
Коренной житель АК

Ну так правильно сколько можно 'пожертвования' от блатарей принимать в виде постройки храмов.Наворовали и тут же замолили,теперь даже их лексикончик перенял.

0  0
16.02.2017 13:11
- гость -

В уголовном кодексе есть закон об ответственности за оскорбление должностного лица, исполняющего свои обязанности. Президент есть должностное лицо. Какой на хрен еще вам нужен закон?

0  0
16.02.2017 13:12
- гость -

Лучшая защита от оскорблений, это репутация, действия на пользу стране и народу. Ежели прилюдно оскорбить человека, пользующегося всеобщим уважением, можно и в морду получить, стать изгоем. Кому оно надо? Вот что должно защищать достойного правителя.

0  0
16.02.2017 13:14
- гость -

На планете =Кин-дза-дза= все любили господина ПэЖэ вроде весна не началась , а попов торкает со страшной силой ...

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