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Член Синодальной богослужебной комиссии Русской православной церкви диакон Владимир Василик полагает, что хулителей президента ждет "место у параши".
Как сообщает Lenta.ru, об этом сам священнослужитель написал в своей заметке под названием "Место хулителей Путина у параши" на портале "Русская народная линия".
"Кто хулит и "полощет" правителя страны, будь то царь, генеральный секретарь или президент, совершает хамов грех", – уверен диакон. Он также выступает в поддержку появления закона, который бы защищал честь президента России.
Говоря о людях, которые склонны ругать власть, Василик добавил: "Имя им — легион. Легион пачкунов должны знать свое место. В противном случае им будет уготовано место у параши".
Напомним, что сегодня весьма бурно обсуждается возможность появления закона о защите чести президента России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что данный вопрос требует тщательного изучения.
Комментарии
"Кто хулит и "полощет" правителя страны, будь то царь, генеральный секретарь или президент, совершает хамов грех", – уверен диакон. ---- подстраховался диакон и генерального секретаря включил в список, а то вдруг коммунисты к власти придут в 18- году... точно сказал. )))
"Кто хулит и "полощет" правителя страны, будь то царь, генеральный секретарь или президент, совершает хамов грех" Это в каком писании писано?
"Бретшнейдер показал Паливцу своего орла, с минуту глядел на трактирщика и потом спросил: — Вы женаты? — Да. — А может ваша жена вместо вас управиться с делами во время вашего отсутствия? — Может. — Тогда всё в порядке, пан трактирщик, — весело сказал Бретшнейдер. — Позовите вашу супругу и передайте ей все дела. Вечером за вами приедем. — Не тревожься попусту, — утешал его Швейк. — Я арестован всего только за государственную измену. — Но я-то за что? — заныл Паливец. — Ведь я был так осторожен! Бретшнейдер усмехнулся и победоносно сказал: — За то, что вы сказали, что пана императора загадили мухи. Вам этого пана императора вышибут из головы. Швейк покинул трактир «У чаши» в сопровождении агента тайной полиции. Когда они вышли на улицу, Швейк, заглядывая ему в лицо, спросил со своей добродушной улыбкой. — Мне сойти с тротуара? — Зачем? — Я полагаю, раз я арестован, я не имею права ходить по тротуару. Когда они входили в ворота полицейского управления, Швейк заметил: — Славно провели время! Часто бываете в трактире «У чаши»? В то время как Швейка вели в канцелярию для приёма арестованных, в трактире «У чаши» пан Паливец передавал дела своей плачущей супруге, по-своему утешая ее: — Не плачь, не реви! Что они могут сделать за какого-то засиженного государя-императора?"
Да любой Бог даст полную индульгенцию, если хулить дьявола во плоти
А хорошо ли этот дьякон разбирается в том что такое хамов грех? И если он некомпетентен профессионально (то есть плохо разбирается в богословии), то какой смысл что он сфотографирован в рясе а не в пиджаке? Познер никогда бы не допустил оскорбителного высказывания в адрес Путина. Это образованный интеллигентный человек, профессионал журналистики. Критика президента допустима и желательна, она есть во всех демократических странах. Грязный язык - свидетельство бескультурия, но не предмет юридической ответственности. Раздавание собственности церквям конечно активный катализатор любви духовенства к правительству. Но это еще не значит что нужно полностью перейти на "думание сердцем".
Амик, если перепечатываете, перепечатывайте полностью.
"Он считает, что без соответствующего закона не удастся внушить уважение к руководству страны и расчистить медийное пространство «от тонн навоза, который вываливают на власть познеры, быковы, вишневские, резники и прочие». «Имя им — легион. Легион пачкунов должны знать свое место. В противном случае им будет уготовано место у параши», — подытожил диакон."
"Многие склонны путать два понятия: "Отечество" и "Ваше превосходительство"." - (С)Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
То есть этот приблатненный поп не понимает, как президент может внушить уважение гражданам своей страны, кроме как с помощью страха перед наказанием. Просто прекрасно, можно ещё на кресты вешать хулителей, чтобы другие видели.
Говоря о людях, которые склонны ругать власть, Василик добавил: "Имя им — легион. Легион пачкунов должны знать свое место. В противном случае им будет уготовано место у параши".
Забыл добавить Потому что мы банда, в натуре, м-ля...............
"Он считает, что без соответствующего закона не удастся внушить уважение к руководству страны" Уважение нужно заслужить. От того что примут закон, уважение не появится.
А на лидеров других государств это негодование распространяется? Или оскорблять и унижать их это чисто по духовно-российски?
Гнать этого неуча из церкви поганой метлой, не зная основных канонов христианства - там нечего делать
Высокодуховный похоже! А не кумира ли он себе сотворил? А не сквернословит ли он? А не злобу ли затаил?
Вот такие ... (с)Лавров, делают для РПЦ такую подляну, что ни один "хулитель" не сделает, внатуре!
А про друзей президента диакон почему забыл? Закон о ротенбергах, тимченках и ролдугиных тоже непременно нужно принимать. Чтобы ни одна собака не вздумала мешать им осваивать бюджетные сотни миллиардов!
Хулители друзей Путена должны быть также у параши!
Амик, закройте комментарии. Тут оскорбляют божьего человека
Ну, с церковной точки зрения, все правильно: "начальствующего в народе твоем не злословь" (Деян. 23:5), "судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси." Исх (22:28). Но вот зачем говорить про "место у параши", не совсем понятно.
А вы знаете, что автор идеи бывший депутат Роман Худяков, которого не включили в партийный список из-за непроходимой глупости?
Боже царя храни!.. так нормально?
Лучше так:
"Ты как челобитную царю подаешь, смерд!" (с)
11 апреля, высший совет ЛДПР исключил из партии нескольких депутатов, в том числе Романа Худякова, — «за совершение действий, порочащих репутацию члена ЛДПР и наносящих моральный ущерб партии». В сообщении, размещенном на официальном сайте ЛДПР, говорилось, что Худяков, «мягко говоря, глуповат».
Какой интересный лексикон у диакона.. Поди вся спина в куполах?
Закон вообще не нужный. И даже не потому, что наличие чести и достоинства по вопросом. Я не вижу, где хулят и полощут президента, а хотелось бы. По телеку обсуждают всё и всех, но никогда никто ничего плохого не может сказать про путина. По удивительному совпадению, плохое про него могут говорить только те, до кого он не может дотянуться. Вот такое "уважение"
Ну так правильно сколько можно 'пожертвования' от блатарей принимать в виде постройки храмов.Наворовали и тут же замолили,теперь даже их лексикончик перенял.
В уголовном кодексе есть закон об ответственности за оскорбление должностного лица, исполняющего свои обязанности. Президент есть должностное лицо. Какой на хрен еще вам нужен закон?
Лучшая защита от оскорблений, это репутация, действия на пользу стране и народу. Ежели прилюдно оскорбить человека, пользующегося всеобщим уважением, можно и в морду получить, стать изгоем. Кому оно надо? Вот что должно защищать достойного правителя.
На планете =Кин-дза-дза= все любили господина ПэЖэ вроде весна не началась , а попов торкает со страшной силой ...