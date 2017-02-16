Фото: videoterka.ru

Член Синодальной богослужебной комиссии Русской православной церкви диакон Владимир Василик полагает, что хулителей президента ждет "место у параши".

Как сообщает Lenta.ru, об этом сам священнослужитель написал в своей заметке под названием "Место хулителей Путина у параши" на портале "Русская народная линия".

"Кто хулит и "полощет" правителя страны, будь то царь, генеральный секретарь или президент, совершает хамов грех", – уверен диакон. Он также выступает в поддержку появления закона, который бы защищал честь президента России.

Говоря о людях, которые склонны ругать власть, Василик добавил: "Имя им — легион. Легион пачкунов должны знать свое место. В противном случае им будет уготовано место у параши".

Напомним, что сегодня весьма бурно обсуждается возможность появления закона о защите чести президента России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что данный вопрос требует тщательного изучения.