Фото: pixabay.com

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines при взлете столкнулся с оленем в аэропорту американского города Шарлотт. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщается, в момент столкновения на борту находились 44 пассажира. После инцидента самолет вернулся в аэропорт, а пассажиры были эвакуированы. Одна из взлетно-посадочных полос закрыта.

Полностью аэропорт свою работу не прекращал. После инцидента в самолете произошла утечка топлива.