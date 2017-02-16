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Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines при взлете столкнулся с оленем в аэропорту американского города Шарлотт. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщается, в момент столкновения на борту находились 44 пассажира. После инцидента самолет вернулся в аэропорт, а пассажиры были эвакуированы. Одна из взлетно-посадочных полос закрыта.
Полностью аэропорт свою работу не прекращал. После инцидента в самолете произошла утечка топлива.
Комментарии
Удивили. У нас этих оленей полные пробки каждый день. Только успевай уворачиваться.
а что с оленем?
Опять 25,Путин виноват,не?