Фото: big-cars.ru

Мошенников, похитивших у жителя Угловского района Алтайского края более 100 тысяч рублей, разыскивает полиция.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, жертвой преступников стал 26-летний мужчина, который на одном из известных сайтов обнаружил объявление о продаже трактора МТЗ за 250 тысяч рублей.

Потерпевший созвонился с мнимым продавцом и перечислил в качестве задатка около 105 тысяч рублей на указанные неизвестным счета.

Затем мужчина отправился за трактором в Алейск. Оказалось, что указанного адреса попросту не существует. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

Правоохранители установили, что номер, на который звонил потерпевший, зарегистрирован в Ленинградской области.