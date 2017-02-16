Фото: big-cars.ru
Мошенников, похитивших у жителя Угловского района Алтайского края более 100 тысяч рублей, разыскивает полиция.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, жертвой преступников стал 26-летний мужчина, который на одном из известных сайтов обнаружил объявление о продаже трактора МТЗ за 250 тысяч рублей.
Потерпевший созвонился с мнимым продавцом и перечислил в качестве задатка около 105 тысяч рублей на указанные неизвестным счета.
Затем мужчина отправился за трактором в Алейск. Оказалось, что указанного адреса попросту не существует. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.
Правоохранители установили, что номер, на который звонил потерпевший, зарегистрирован в Ленинградской области.
Комментарии
Надежнее в Китае купить у проверенного продавца чем у наших торгашей-барыг.
без лоха и жизнь плоха......
Прикол, интернет есть, а 2ГИСа нет и картами в янедексе пользоваться не обучен, зато в началке научили читать объявления.......какой нафиг залог посреди зимы, приехал - купил, люди с ума что ли посходили?