Фото: kompravda.eu

Социальная сеть "ВКонтакте" с этого месяца начала блокировать страницы пользователей, на которых есть хэштеги, связанные с так называемыми "группами смерти". Об этом пишет РБК.

Как сообщается, таким образом соцсеть выступает против того, чтобы на теме "групп смерти" "спекулировали, распространяя связанные с ней материалы".

Неизвестно, о каких конкретно хэштегах идет речь. Разблокировать страницу можно будет только после предоставления объяснений причины публикации. Администрация соцсети рассмотрит объяснение и примет решение. Также подросткам может быть предложена помощь психолога в зависимости от пояснений причины публикации поста.

