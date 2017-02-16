Фото: severpost.ru
Размер средней заработной платы в Алтайском крае по итогам минувшего года преодолел рубеж в 21 тысячу рублей.
По информации Алтайкрайстата, показатель составил 21 185 рублей. Рост к 2015 году составил 5,5%.
Как сообщал портал Amic.ru, по итогам 11 месяцев прошлого года средний заработок жителей региона составил 20 486 рублей. Однако итоговый годовой показатель возрос почти на 700 рублей.
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Лидирующие позиции "захватили" работники финансовой сферы со средней зарплатой 40 391 рубль. Бывшие до этого фаворитами железнодорожники в среднем получают 38 437 рублей.
Третье место по-прежнему у тех, кто занят в сферах государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального страхования – 33 911 рублей.
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Комментарии
Так, лидирующие позиции "захватили" работники финансовой сферы ... Т.е. хорошую зарплату получают те, кто ничего не производит.
Ахахахх! А че не 210?? Это в МосквеКарлин так всем рассказывает?))))
слава карлину-главному манагеру