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Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту смерти заключенного в Новосибирской области, который употребил вместо алкоголя стеклоочиститель.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, с 12 по 13 февраля трое осужденных, находясь на территории СТО одной из колоний, употребили стеклоочистительную жидкость в качестве алкогольного напитка.

Субстанцию мужчины слили, ремонтируя автомобиль. В итоге один из осужденных был доставлен в ЦРБ Колыванского района, где скончался, не приходя в сознание.

В качестве предварительной причины смерти называют отравление метанолом. Двое других осужденных спустя сутки после употребления стеклоочистителя в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.