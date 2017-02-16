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Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту смерти заключенного в Новосибирской области, который употребил вместо алкоголя стеклоочиститель.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, с 12 по 13 февраля трое осужденных, находясь на территории СТО одной из колоний, употребили стеклоочистительную жидкость в качестве алкогольного напитка.
Субстанцию мужчины слили, ремонтируя автомобиль. В итоге один из осужденных был доставлен в ЦРБ Колыванского района, где скончался, не приходя в сознание.
В качестве предварительной причины смерти называют отравление метанолом. Двое других осужденных спустя сутки после употребления стеклоочистителя в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Таким способом и нужно тюрьмы и страну освобождать от нахлебников.
премия Дарвина
13:57 Если так освобождать, так и тюрьмы не понадобятся. Это ж куда уфсиновцам тогда работать идти? А у них семьи, дети.
Вот мужики погуляли