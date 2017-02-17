Совсем скоро в Красноярске состоится важное для стоматологической отрасли событие – II Сибирский конгресс по эстетической стоматологии. Мероприятие будет проходить в период со 2 по 3 марта. В настоящее время активно идет регистрация участников мероприятия.

Слушателей ждет знакомство с новейшими практиками в области эстетической стоматологии и эндодонтии. Лекции будут читать врачи с мировым именем:

господин Кнут Хуфшмидт, Германия (лекция "Долгосрочная эстетика и стабильность безметалловых реставраций");

Александр Кожемяк, Украина, и Евгений Ребриев, Воронеж (лекция "Современные технологии в работе врача-стоматолога: прямые художественные реставрации и технология обработки корневых каналов");

Александр Ряховский, Москва (лекция "Применение 3D-технологий при комплексном стоматологическом лечении");

Анна Бадмаева, Москва (лекция "Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Диагностика, сплинт-терапия, ортодонтическое лечение");

Антон Бичун, Санкт-Петербург (лекция "Неотложная помощь в амбулаторной стоматологической практике").

II Сибирский конгресс по эстетической стоматологии пройдет со 2 по 3 марта в МВДЦ "Сибирь" (г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19). Одновременно будет работать Сибирский стоматологический форум (1-3 марта 2017 года).

Познакомиться с программой конгресса и зарегистрироваться на участие можно на сайте

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