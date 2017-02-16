Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
Штормовая погода на Телецком озере мешает проведению работ по поискам вертолета Robinson, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Республике Алтай.
В экстренном ведомстве уточнили, что сейчас нет условий для использования глубоководного телеуправляемого аппарата Falcon. Также не могут работать водолазы.
Напомним, что поисковая операция в акватории Телецкого озера проводится с утра 13 февраля. Информация о падении вертолета, на борту которого, по предварительным данным, находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская, появилась вечером 12 февраля.
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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ходе поисков в акватории озера найдены фрагменты вертолета.
Комментарии
Танцоры(((((
Четвертый день у них "штормит". В репортажах ни одного кадра с штормом не видел. Вообще, хватит тратить бюджетные средства на поиски тел, надо живых спасать. Летом, погода наладится, родственники погибших наймут экспедицию за свой счёт, достанут и похоронят. В Телецком тела не портятся и не разлагаются.
Ночь нужно искать аппаратом.
Ночь нужно искать аппаратом.
да поговаривают,что нашли/нащупали уже, только вот достать ни как не получается из-за погоды
-Солдат спит, служба идёт. Нас здесь не плохо кормят. (Спасатели)