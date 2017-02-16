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Полиция смогла добраться до голого жителя Томска, который проник в чужую квартиру и заперся там, сообщает "Интерфакс".

Сотрудники правоохранительных органов приняли решение не ломать дверь. Они просто дождались хозяйку квартиры и попали в помещение. На месте ЧП работают медики.

Ранее СМИ писали, что абсолютно голый житель Томска залез по внешней стороне здания на третий этаж и проник в помещение через окно. По пути он включил воду в другой квартире, которая залила все этажи дома.