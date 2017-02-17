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Актер Юрий Стоянов: "Обожаю американское кино"

, ИА "Амител"
"Американский актер играет и не задает никаких вопросов, русский читает внутренний монолог": Юрий Стоянов о разнице менталитетов

Фото ТНТ

Сериал "Адаптация" о приключениях американского агента ЦРУ в "Газпроме" находит все больше поклонников среди зрителей телеканала ТНТ. Его обсуждают в соцсетях и ждут новых серий. Ранее актер Леонид Бабичев, сыгравший роль резидента, рассказал ИА "Амител" о том, трудно ли быть шпионом в России, а сегодня народный артист России Юрий Стоянов, исполнивший роль подполковника ФСБ, рассказал о разнице между русскими и американцами, а также о том, за что он любит американские фильмы. 

Корреспондент: Как вы думаете, существует ли некий штамп сотрудника службы безопасности?

Юрий Стоянов: Человек должен быть интересным, таким же, как я, как вы, как он, но с той лишь разницей, что у него другая работа. А дальше надо понять, в чем заключается эта работа, почему он этим занимается: в чем его беда, в чем его боль. Я понял, что боль подполковника Евдокимова в том, что жизнь не состоялась. В том, что он сидит в этом городке, даже в том, что у него есть власть. Внутри этой профессии он остался порядочным человеком: никого не предавал, не закладывал, не рвался к высоким должностям, выводил на чистую воду подонков. Он профессионал и внутри своей профессии честный человек.

Корр.: Правда ли, что сверхзадача фильма иногда выясняется только в конце монтажа?

Ю.С.: А иногда картинка складывается даже после постпродакшна, когда видишь все целиком. В чем сверхзадача сериала, в двух словах и не скажешь. А третьего у меня нет. Не может автор, когда садится писать, думать о сверхзадаче. Его беспокоят очень простые вещи, связанные с отношениями людей: как они шутят, что они любят и ненавидят, что за среда, в которой они обитают. Из этого вырисовывается история. "Адаптация" – комедийный сериал, но не ситком в его классическом понимании… В "Адаптации" очень странно проявляется юмор. Ни одна сцена не подчинена тому, чтобы насмешить. Например, есть блестящие американские комедии, есть тупые. Есть фильмы Данелии, а есть плохие кинокомедии. Вы сможете сказать, что "Осенний марафон" — это кинокомедия? Сейчас это называют драмеди, но не странное ли это определение, когда одновременно пишут: драма и комедия? В Советском Союзе для таких фильмов придумали термин "лирическая комедия".

Корр.: А что для вас юмор?

Ю.С.: Вообще, природа юмора – это многогранная история. Вот очень простой пример: бежит человек, поскользнулся, упал, долго подпрыгивая, пытаясь держать равновесие, а вы сидите в кафе и смотрите на это. Он падает. Смешно? Как правило, смешно, можно снять. Для меня история начинается с того момента, когда я понимаю, что, помимо смешного, ему еще и больно. Вот когда это вместе – это мой юмор.

Фото ТНТ

Корр.: В сериале "Адаптация" поднимается тема разницы менталитетов между русскими и американцами. Каково ваше отношение к данной теме?

Ю.С.:  Можно съесть котлету, а можно сделать гамбургер. Это очень серьезный вопрос, и здесь я не в тренде, я уважаю американскую культуру и обожаю американское кино. Но сейчас на эти темы не очень модно говорить. Хотя повеяло ветерком надежды.

Корр.: Какая, на ваш взгляд, разница между американским артистом и русским?

Ю.С.:  Американский актер пришел на съемки, ему говорят: "Берешь поднос, идешь вот отсюда, доходишь туда, снимаешь фужер, ставишь его на стол и говоришь: "Ваше вино, сэр". Уходишь". Как правило, он все это делает блестяще, не задает никаких вопросов и бежит дальше сниматься. Русский артист берет этот поднос, точно так же несет, но только с внутренним монологом, который блестяще читается на лице: "Как же меня это все задолбало, бездарные режиссеры, я, который был предназначен играть главную роль в фильме. Сейчас подойду и какому-то бездарному уроду поставлю стакан. Чтобы он подавился! Вот страна…" Вот разница в профессиональных подходах.

Увидеть сериал "Адаптация" можно на телеканале ТНТ с понедельника по четверг в 20:00.

ИА "Амител" благодарит ТНТ за предоставленный материал.


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