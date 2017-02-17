Строительная компания "Жилищная инициатива" переехала в новый офис на Крупской, 86. Он стал еще просторнее, что гораздо удобнее для клиентов. В отделе продаж "Жилищной инициативы" работают квалифицированные сотрудники, которые помогут выбрать квартиру вашей мечты.

"Открытие нового офиса – это еще один этап развития компании "Жилищная инициатива" в Барнауле. Мы заботимся о наших клиентах и хотим, чтобы им было у нас очень комфортно. Компания по-прежнему продолжает осваивать новые участки города, возводить надежные дома в срок. Например, сейчас у нас идет активное строительство в микрорайоне "Лазурный-2", — рассказала руководитель отдела продаж Екатерина Хрущева.

Также компания "Жилищная инициатива" объявила о первой в новом году акции: каждый, кто приобретет трехкомнатную квартиру в сданном доме в микрорайоне "Лазурный-2", получит в подарок застекленную лоджию!

Жилой комплекс "Лазурный-2" – это 12 панельных и кирпичных домов разной этажности.

Квартал расположен в перспективном районе Барнаула, на пересечении улиц Власихинская и Попова, всего в 500 метрах от реликтового бора. "Лесное" соседство обеспечит чистый свежий воздух круглый год и здоровый активный отдых: зимой – с санками и лыжами, а летом – с велосипедом или четвероногим другом.

На выбор представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 36 до 123 кв. метров. Приобрести квартиру в микрорайоне "Лазурный -2" просто. Для клиентов "Жилищной инициативы" действует ряд удобных предложений: ипотека, военная ипотека, материнский капитал в качестве первоначального взноса. Строительная компания работает со Сбербанком и ВТБ24.

ООО "Жилищная инициатива"

Срок проведения акции: с 14 февраля по 15 марта 2017 г.

Подробную информацию о правилах проведения акции можно узнать в офисе продаж или по телефону 8 (3852) 505-313.

Количество квартир, участвующих в акции, ограничено.

Участником акции признается любое физическое лицо, заключившее договор купли-продажи квартиры в сроки проведения акции.

Проектная декларация размещена на сайте barnaul-gi.ru.

Банки-партнеры – ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО).