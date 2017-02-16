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Штормовой прогноз объявлен в Алтайском крае на 17 и 18 февраля из-за ветра

, ИА "Амител"
17 и 18 февраля порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду

Фото: pixabay.com

Алтайский край в ближайшие два дня, 17 и 18 февраля, окажется под действием штормового прогноза. После аномальных морозов в регион придет потепление, но также в эти дни ожидается мокрый снег, сильный ветер, метели.

По данным ЦГМС по Алтайскому краю, днем 17 и в первой половине ночи 18 февраля прогнозируют снег, по югу региона мокрый снег, местами сильный, гололедные явления, метель. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, а по югу доходить до 20-25 метров. В эти дни возможны снежные заносы, а  на дорогах гололедица.

В ночь на пятницу, 17 февраля, в регионе прогнозируют снег и метель. Столбики термометров опустятся  до -13…-18 градусов, местами в восточных районах -18…-23. Днем воздух прогреется до -1…-6 градусов, в предгорьях потеплеет до +4. 

В субботу, 18 февраля, ветер будет дуть юго-западный. Порывы ветра будут достигать 18-23 метров в секунду. Температура ночью составит  -15…-20 градусов, в западных районах -20…-25.  Воздух днем прогреется до -6…-11 градусов, в западных районах -11…-16. 

Напомним, в крае с 11 по 15 февраля действовало штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. В районах Алтайского края ночью температура местами опускалась до -37 градусов. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

16.02.2017 14:45
- гость -

ну вот, в Алтайский край пришли аномальные метели

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