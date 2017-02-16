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Житель Заринска избил таксиста, который привез его из Барнаула, и забрал его автомобиль.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне ночью, проведя время в барнаульском кафе, подозреваемый заказал такси, на котором отправился к себе домой в Заринск.

"Приехав, пассажир попросил водителя такси остановиться якобы для того, что выйти по нужде. Выйдя из автомобиля, он неожиданно ударил водителя такси и неправомерно завладел машиной, на которой скрылся в неизвестном направлении", – уточняют в полиции.

Таксист вызвал правоохранителей и описал приметы нападавшего. Оказалось, что подозреваемым является ранее судимый мужчина 1986 года рождения. Позже полиция обнаружила машину на одной из улиц города.

Сам подозреваемый явился в отдел МВД с повинной. Он признался, что совершил преступление под действием алкоголя и не имел денег, чтобы рассчитаться за проезд.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.