Фото: alttur22.ru

Алтайский курорт Белокуриха занял седьмое место в рейтинге самых популярных для отдыха на предстоящих февральских выходных российских горнолыжных курортов. Рейтинг составил сервис поиска отелей RoomGuru.ru.

Первое место досталось краснодарскому курорту Красная поляна. Второе место занимает Домбай (Карачаево-Черкесия), третье – Приэльбрусье (Терскол, Кабардино-Балкария), четвертое – знаменитый курорт Шерегеш (Кемеровская область), пятое – гора Соболиная (Байкальск, Иркутская область), шестое – Солнечная долина (Миасс, Челябинская область), седьмое, как уже было сказано, Белокуриха (Алтайский край). Восьмое место досталось курорту Большой Вудъявр (Кировск, Мурманская область), девятое – Абзаково (Башкирия), на десятом месте расположились курорты Подмосковья.

Самое дорогое проживание зафиксировано в Красной поляне. Там ночь в гостинице обойдется примерно в 4,5 тысячи рублей. Что касается Белокурихи, то здесь номер можно снять за 3,1 тысячи рублей, а в Шерегеше – на 100 рублей дороже.

Отметим, что, по данным агентства ТурСтат, Белокуриха стала одним из самых популярных мест отдыха в России в зимний сезон.



