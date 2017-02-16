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Специалисты в Архангельской области на алмазном месторождении имени Владимира Гриба нашли самый крупный алмаз в Европе. Его вес составляет 181,68 карата, сообщает "Российская газета".

Эксперты отмечают, что это крупнейший камень за всю историю алмазодобычи на территории Европы. Между тем найденный алмаз к тому же является четвертым по величине из всех остальных, которые ранее добывали в нашей стране.

Месторождение имени Гриба – алмазное месторождение на территории Мезенского района Архангельской области. Расположено в 130 км к северо-востоку от административного центра области – Архангельска и в 30 км от другого алмазного месторождения — им. Ломоносова. Включает в себя только одну кимберлитовую трубку, названную тем же именем.