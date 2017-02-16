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Задолженность по заработной плате выросла в России в начале 2017 года, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Росстат.

По состоянию на 1 февраля долги составили 3,232 миллиарда рублей. За месяц показатель возрос на 507 миллионов рублей (18,6%).

Самая большая задолженность сформировалась в Приморском крае, Мурманской и Томской областях.

Почти все просроченные долги, а это 3,215 миллиарда рублей, объясняются отсутствием у организаций собственных средств.

Также отмечается, что задолженность из федерального бюджета составила три миллиона рублей.