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Задолженность по заработной плате выросла в России в начале 2017 года, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Росстат.
По состоянию на 1 февраля долги составили 3,232 миллиарда рублей. За месяц показатель возрос на 507 миллионов рублей (18,6%).
Самая большая задолженность сформировалась в Приморском крае, Мурманской и Томской областях.
Почти все просроченные долги, а это 3,215 миллиарда рублей, объясняются отсутствием у организаций собственных средств.
Также отмечается, что задолженность из федерального бюджета составила три миллиона рублей.
Комментарии
Более 60 процентов россиян с трудом дотягивают до зарплаты. Так считают во "Всероссийском центре уровня жизни населения" РФ. Так же там считают, что средняя зарплата должна быть не менее 60 тыс. рублей в месяц. Это связано с тем, что реальный прожиточный минимум сегодня в три раза превышает минимальную потребительскую "корзину" относительно которой считаются бедность и прочие базовые показатели. Еще откровения для российской власти, которая искуственно держит народ в состоянии тотальной нищеты и бедности. Всероссийский центр уровня жизни много лет занимается изучением потребительских бюджетов населения. Выделено пять уровней доходов. На самом высоком уровне находятся семьи, в которых доход на каждого человека составляет не менее 11 прожиточных минимумов - 110 тысяч рублей в месяц. Таких в нашей стране примерно 2 процента. Средний класс тоже относительно невелик и составляет чуть более 5 процентов. В этой группе среднедушевые доходы колеблются в диапазоне от 70 тысяч до 110 тысяч рублей. Примерно треть населения входит в категорию "обеспеченные ниже среднего уровня" с доходом от 30 тысяч до 70 тысяч рублей.